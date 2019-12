Volley | SuperLega 2020 | Civitanova Campione d’Inverno! Perugia batte Modena | ok Trento e

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 15 dicembre 2019)si è laureatassa d’Inverno con un turno d’anticipo, la Lube si è assicurata il platonico titolo di metà stagione al termine della 12^ giornata della, il massimo campionato italiano dimaschile. I freschi Campioni del Mondo hanno liquidato Padova con un rapido 3-0 e possono vantare quattro lunghezze di vantaggio su(con una partita giocata in meno) e addirittura sette su(a parità di incontri disputati). I ragazzi di coach Fefé De Giorgi non hanno dovuto strafare alla Kioene Arena, a fare a differenza è stato soprattutto il centrale Simon (17 punti, 5 muri, 4 aces) ben supportato dagli schiacciatori Yoandy Leal (11) e Osmany Juantorena (7) oltre che dall’opposto Kamil Rychlicki (10).ha vinto il big match contro, i Block Devils si sono imposti per 3-1 nello scontro diretto tra le seconde della classe, ...

topvolley1972 : #TopVolley48 #Superlega #MilanoCisterna 25-22 | 3-1 La Top Volley Cisterna cede anche nel quarto set e Milano la sp… - TG24info : Volley SuperLega - Globo BPF Sora, Trento passa a Veroli con un secco 0-3 - #TG24.info - - alecapo83 : RT @volley_dot: Dodicesima giornata completa #Superlega 2019/20: risultati, classifica e prossimo turno???? #volley #uomini #SuperLegaCredem… -