Maltempo Puglia | piogge e forte vento di Maestrale | disagi per le mareggiate nel Salento

(Di sabato 14 dicembre 2019) Ilè tornato a provocare danni nel, in particolare a Gallipoli (Lecce), dove, durante la notte scorsa, il mare ha allagato la zona della Giudecca già colpita dalla mareggiata dello scorso novembre. Pietre e detriti sono stati scagliati dalle onde fin sulla carreggiata del lungomare Marconi, dove sono volate anche le transenne che delimitavano l’area già pesantemente danneggiata e non ancora interessata dai lavori di ripristino. Tutto ilcontinua ad essere investito da un’ondata dicone abbassamento delle temperature. La Protezione civile aveva diffuso sin dai giorni scorsi un avviso di allerta arancione per precipitazioni piovose, anche intense, edi.L'articolodiper lenelMeteo Web.

