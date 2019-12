Livorno, agente penitenziario preso a pugni nei fianchi per aver sedato una rissa (Di sabato 14 dicembre 2019) Lavinia Greci La segnalazione del sindacato autonomo, che denuncia mancanza di sicurezza all'interno dei penitenziari: "I nostri poliziotti continuano a essere aggrediti. I detenuti evidentemente pensano di essere in albergo, non a scontare una pena" Un altro agente è finito in ospedale dopo una rissa. Questa volta è accaduto nel carcere di Porto Azzurro "Pasquale De Santis", in provincia di Livorno, dove un poliziotto penitenziario è dovuto ricorrere alle cure sanitarie dopo essere stato aggredito da un detenuto. A raccontare i fatti, accaduti nell'istituto elbano in queste ore, è stato Donato Capece, il segretario generale del sindacato autonomo polizia Penitenziaria (Sappe), che ha raccontato la dinamica della vicenda. La dinamica della rissa "Alcuni detenuti di nazionalità africana hanno dato vita a una rissa, che ha coinvolto anche un agente di polizia Penitenziaria, al ...

Leggi la notizia su ilgiornale

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Livorno agente