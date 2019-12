Si rifiuta di dargli l' elemosina | nigeriano lo pesta con la pietra

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Federico Garau Lo straniero ha avuto il coraggio di negare l'aggressione, riferendo al giudice di un semplice litigio: le immagini delle videocamere di sorveglianza lo sbugiardano e finisce in carcere, ma il legale ha pronta già la richiesta di domiciliari Il cliente di un supermercato di Casarano (in provincia di Lecce) osargli l'per cui, senza pensarci due volte, lo prende a calci e schiaffi ed infine raccatta unada terra e gliela tira addosso ferendolo alla mano. Il protagonista in negativo dell'ennesima assurda aggressione per l'obolo mancato è undi 34 anni, che a causa di quanto fatto durante la giornata dello scorso lunedì 9 dicembre, è ora accusato dei reati di tentata estorsione e lesioni personali. A seguito del fermo si sono, pertanto, spalancate per l'extracomunitario le porte della casa circondariale di Lecce, come disposto ...

