Perché Il Molo Rosso non avrà una terza stagione | parlano i creatori della serie spagnola

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Il2 debutta a gennaio sia in Spagna, su Movistar+, sia in Italia, in prima visione assoluta su Rai2, ma è già stata presentata dai, registi e produttori alla stampa. IAlex Pina ed Esther Martínez Lobato, fondatoriVancouver Media e ideatori del fenomeno mondiale La Casa di Carta, hanno presentato la seconda parte del thriller emozionale con protagonisti Verónica Sánchez, Álvaro Morte e Irene Arcos, confermando che la prossimasarà l'ultima. Impostata su una grande continuità con la prima, di cui rappresenta la naturale prosecuzione essendo fondata interamente su una trama orizzontale, anche Ilun forte impatto sensoriale sul pubblico: ci sarà un grande ricorso alla seduzione e all'erotismo, soprattutto al femminile, dopo la passione esplosa nel finaleprima tra le due protagoniste. I nuovi ...

OptiMagazine : Perché #IlMoloRosso non avrà una terza stagione: parlano i creatori della serie spagnola #ElEmbarcadero… - AlleracNicola : @Digitalys @Zbarskij @nytimesworld Perché i frutti di mare crudi al molo s.antonio? e le fornacelle a S.Nicola? - Claudioscaramu1 : @badanterumena @skywalker5005 @Nicolametrano Esatto.Spero che sappia nuotare perche` l`acqua sul molo non e`… -