Matteo Salvini indagato per i voli di Stato | inchiesta su 35 viaggi

Leggi la notizia su urbanpost

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Il leader della Legaper abuso d’ufficio nell’su alcunidiutilizzati quando era anche ministro dell’Interno. La notizia è stata riportata questa mattina dal Fatto Quotidiano e dal Corriere della Sera. Secondo quanto emerge, le verifiche riguarderebbero 35effettuati dall’ex ministro dell’Interno. La Procura di Roma, dopo aver ricevuto il fascicolo dalla Corte dei conti, ha iscrittonel registro degli indagati e ha trasmesso le carte al Tribunale dei ministri, competente a indagare su eventuali reati commessi dal leader della Lega nell’esercizio delle funzioni ministeriali.: le trasferte sulla “Ferrari dei cieli” ”È a questo organo – scrive il Fatto Quotidiano – che spetta il compito di acquisire documentazione e atti, per poi decidere ...

Mov5Stelle : Per i cittadini vanno fatte scelte importanti, e quest'ultime devono essere prese con conoscenza e competenza. Per… - HuffPostItalia : Matteo Salvini indagato per i voli con gli aerei di Stato - matteosalvinimi : Un abbraccio, Valentina. Se questo è il tuo unico “desiderio” temo che Babbo Natale non ti accontenterà?? -