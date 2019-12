Anticipazioni Il Segreto puntata di oggi 12 Dicembre | ecco cosa accadrà

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Una nuovade “Il” andrà in onda, alle ore 16.10 su Canale 5. Vi sveliamo in anteprimain questadi giovedì 122019.dove eravamo rimasti: Elsa è viva ed è tornata a casa Guerrero. L’operazione è andata bene e la ragazza finalmente può rasserenarsi anche se dovrà affrontare una delicata convalescenza ed evitare forti emozioni. Per questo Marcela, Consuelo e Isaac, che hanno organizzano una piccola festa in suo onore, decidono di non rivelarle nulla sulla morte di Adela. Tra gli invitati al party c’è però un’oscura presenza: Antolina! La Ramos che sperava che l’operazione togliesse la vita alla sua rivale, non contenta, approfitta della distrazione di Marcela per avvicinarsi a Elsa e raccontarle della morte della sua amica Adela. Per la ragazza è un colpo fortissimo e appena Isaac scopre ...

