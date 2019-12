Nissan Leaf | ecco come rigenerare e risparmiare energia

wired

(Di martedì 10 dicembre 2019) La mobilità è sostenibile e “eco” anche a Natale, almeno a Parigi dovegrazie alla sua tecnologia e all’che è in grado di produrre si è trasformata in Tree, un’installazione luminosa che fa bella mostra di sé tra le strade della capitale francese. La vettura è stata decorata con migliaia di led, palline luminose e persino una renna, alimentati dalla stessa auto, e mostra a tutti la possibilità che la mobilità alternativa ha di generare. Una potenzialità spesso dimenticata perché, in quanto automobilisti, stiamo ancora facendo fatica ad assimilare il passaggio al motore elettrico. Grazie alla tecnologia del V2X (dal veicolo alla rete di casa o quella pubblica) le batterie della nuovala rendono in grado di generare e conservareper poi scambiarla sia con la struttura pubblica sia con quella domestica. Da diversi anni la casa giapponese è ...

