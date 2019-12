“Laceno d’oro 2019” | il vincitore arriva da Israele | tutti i premiati

anteprima24

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minutiAvellino –daildel premio” come Miglior Film della 44esima edizione del Festival del Cinema Internazionale di Avellino diretto da Antonio Spagnuolo: è “Thunder from the sea” di Yotam Ben-David. “Non è facile trovare un giovane cineasta che filmi con intelligenza l’eccessiva velocità del mondo di oggi. – Si legge nella motivazione – Con una luce essenziale, è riuscito a far diventare grandiosa la nostalgia di un ventenne per i suoi 15 anni. Oltre a questo, il modo con cui ha utilizzato la luce è qualcosa di nuovo per il cinema contemporaneo: la luce diegetica dunque trova la verità”. Il film, che si aggiudica il premio di Euro 3.000, è ambientato tra le colline di, tra il giorno e la notte, tre amici di lungo corso si ...

