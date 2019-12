Golden Globes 2019 | ecco le nomination per il cinema e la tv

wired

(Di lunedì 9 dicembre 2019) (foto: Getty Images) È decisamente Netflix a dominare ledi quest’anno dei, i premi dell’industriatografica e televisiva americana assegnati dalla stampa straniera di Hollywood. Con ben 34 candidature in totale, la piattaforma di streaming si distingue sia nelle categorietografiche, dove schiera The Irishman, Storia di un matrimonio, I due papi e Dolemite Is My Name, sia in quelle televisive con titoli come The Crown, Unbelievable e Il metodo Kominsky. A contendersi la vittoria sono film come Joker, C’era una volta… a Hollywood e il coreano Parasite. Sul fronte seriale, invece, tiene duro la sorpresa di Hbo Chernobyl insieme a Succession (sempre di Hbo), The Marvelous Mrs. Maisel di Amazon e The Morning Show di AppleTV+ (completamente ignorato, invece, il pur acclamato When They See Us). Sul fronte attori, i nomi femminili in gara ...

