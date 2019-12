emanChat sessista su una sua foto Lei la pubblica | Non ho paura | parlo per tutte

huffingtonpost

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Nelladue ragazzi sorridono in camera. Un selfie privato finito chissà come in una chat di WhatsApp, diventato chissà come oggetto di beceri insulti sessisti. La donna che sorride al fianco dell’uomo è data in pasto all’odio degli utenti, al bullismo vuoto e gretto: lei, per chi partecipa alla conversazione, è una “cagna”, una “mangia cazzi”, una che “avrà più malattie veneree di un ceppo di virus che trasforma la gente in zombie”. Emanuela, la donna dello scatto, ha postato su Facebook gli screen della conversazione di cui è stata suo malgrado protagonista. Non censura gli insulti, che colpiscono nella loro durezza, non è lei a doversene vergognare. “Quella che si vede nel primo screen è unaa cui sono particolarmente affezionata”, racconta nel ...

