huffingtonpost

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Mangiare ladi Maurizionon è stata unaconcordata. Parola di David, l’che alla Fiera d’arte contemporanea Art Basel di Miami ha staccato l’opera ‘Comedian’ didal muro per poi mangiarla.Una(vera) attaccata al muro con lo scotch e già venduta per 120mila dollari divorata sotto l’occhio di smartphone e telecamere da, che ha sottolineato come il suo gesto fosse una, intitolata ‘Hungry Artist’, ovvero “affamato”. Il Corriere della Sera riporta le parole del performer, che ha tenuto a specificare come non si sia trattato di un gesto premeditato:“No, non era unaconcordata. E no, non mi aspetto che Mauriziomi risponda. Non serve, perché abbiamo già parlato attraverso l’arte. Da...

EquaCoin : Ma dove vogliamo andare ? Mangiata la banana da 120 mila dollari di Cattelan - L’artista americano David Datuna ha… - HuffPostItalia : Datuna, l'artista che ha mangiato la banana di Cattelan: 'Non era performance concordata, ma un dialogo tra artisti' - steVill : #Banana di Maurizio #cattelan + performance di David #Datuna = Merda d'Artista di Piero Manzoni? -