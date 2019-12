Inaugurata la nuova associazione “Buon vivere”

anteprima24

(Di domenica 8 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiIl primo appuntamento in calendario è per martedì 10 dicembre, quando nello spazio di via Generale Gonzaga 20 si terrà il taglio del nastro della mostra dell’artista salernitano Eugenio Siniscalchi. Cultura, formazione, sostenibilità sono i tre obiettivi ai quali intende dare rilievo l’Vivere – Lo spazio del sentire”, ufficialmenteieri dal presidente Dario Loffredo, già assessore al Commercio del Comune di Salerno, le vice presidenti Alessandra Francese e Viviana Spirito, alla presenza anche del deputato Pd Piero De Luca e del sindaco Vincenzo Napoli. Trenta i soci fondatori uniti dalla comune volontà, come ha dichiarato ieri il presidente Loffredo, di lavorare per proporre idee che valorizzino il patrimonio culturale della città, supportando istituzioni scolastiche e universitarie nella realizzazione di percorsi ...

