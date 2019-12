The Falcon and the Winter Soldier | svelate nuove immagini della serie Marvel

movieplayer

(Di sabato 7 dicembre 2019) Al CCXP in Brasile sono state mostratedi Theand the, miniche arriverà su Disney+. Al CCXP in Brasile, variante locale del Comic-Con, sono state mostratedi Theand the, la miniche arriverà su Disney+ il prossimo anno. Nelle foto vediamo in azione i due protagonisti, Sam Wilson e Bucky Barnes, entrambi in abiti civili. Le riprese sono attualmente in corso, quindi con molta probabilità emergerannoufficiali nei mesi a venire, mentre per un vero e proprio trailer sarà presumibilmente necessario aspettare il Comic-Con di San Diego la prossima estate. Questa era una delle iniziativealla convention brasiliana, dove è stato mostrato anche materiale di ...

