Nuoto | Europei 2019 | il giorno di Federica Pellegrini nei 200 sl | l’Italia con tante

oasport

(Di sabato 7 dicembre 2019) Ci avvicina alla chiosa deglidiin vasca corta a Glasgow (Gran Bretagna). Penultima giornata di gare nella quale l’Italia cercherà di rimpinguare il proprio bottino di medaglie (secondo posto nel medagliere con 4 ori, 2 argenti e 5 bronzi). Fari puntati su. La campionessa di Spinea, dopo la finale conquistata nei 100 sl, si presenta ai nastri di partenza della sua specialità principale (200 stile libero) con la voglia di far bene. La forma non è fantascientifica, ma l’azzurra quando gareggia non vuol mai fare la comparsa. Le rivali sono forti e l’olandese Femke Heemskerk uno sgarbo a Fede vorrebbe proprio farlo, visto che la mano davanti dell’azzurra l’ha vista con una certa consuetudine. Da par suo, la veneta sa delle difficoltà del momento, di una condizione non eccelsa, che però è cresciuta gara dopo gara nel corso di ...

virginiaraggi : Un altro oro per la nostra #SimonaQuadarella, prima in vasca corta negli 800 stile agli Europei di Nuoto a #Glasgow… - RaiNews : Simona Quadarella medaglia d'oro negli 800 stile libero agli Europei di nuoto - SkySport : ? #UltimOra #Nuoto ?? ??#Europei vasca corta ?? #Quadarella oro negli 800 sl ???? L'azzurra precede la #Kesely e la c… -