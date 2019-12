Gerry Scotti | battuta audace a Tu sì que vales La reazione della Ferilli

lanostratv

(Di sabato 7 dicembre 2019)fa unaTu sì que: “Certe cose si fanno in due” Semifinale di Tu sì que. La prossima settimana ci sarà la finale e il pubblico rimarrà orfano del programma più divertente dell’autunno/inverno di Canale 5, leader negli ascolti. Nella puntata di oggi si è aperta la sfilata di concorrenti con due intrattenitori, moglie e marito, che hanno piacevolmente intrattenuto i giudici, tra cuiche si è ritrovato ad avere sulle ginocchia la bella donna (armata di fucile); infatti mentre lei era incaricata di sparare a dei palloncini attaccati a un filo, su quest’ultimo il marito era impegnato a rimanere in equilibrio. Quando il conduttore si è ritrovato ad averla in braccio ha fatto una, subito redarguito (bonariamente): “Attenta al rinculo!”. Successivamente, quando ha fatto notare al marito che ...

GabrieleCimaro1 : Ma quanto è liberatorio il 'Pierooooo' di Gerry Scotti? Uno degli urli più sublimi #tusiquevales - sabsent_ : Quest'uomo su canale 5 ha 81 anni e sta facendo la spaccata con Gerry Scotti in piedi sulla schiena, io nemmeno co… - Al322yo : Sarebbe ora che Gerry Scotti entrasse a far parte della sua scuderia! #TuSiQueVales -