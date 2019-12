Gemma Galgani senza trucco | i fan | “Irriconoscibile”

notizie

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Sui social è spuntata una foto della dama del trono over,: i fan sono rimasti stupiti per l’aspetto della dama, ex fidanzata di Giorgio Manetti.In tanti hanno commentato negativamente la foto di, che per i fan sarebbe quasi “irriconoscibile” rispetto a quella vista nel dating show di Maria De Filippi. Già durante l’estate 2019 la dama era stata oggetto di un’accesa diatriba social per alcune sue foto spuntate su una rivista, e che la ritraevano in bikini sulla spiaggia. In quel caso era stata la stessaa replicare alle critiche, e in sua difesa erano accorsi moltissimi fan. La dama è come sempre vittima anche delle furibonde liti con l’opinionista Tina Cipollari, con cui non sarebbe mai corso buon sangue. Al dating show di Maria De Filippiè stata ...

