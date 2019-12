Le visualizzazioni delle tue Instagram Stories sono crollate?

trendit

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Eravate riusciti, con tempo, costanza e fatica a raggiungere un buon numero dinelle, il popolare strumento di condivisione che ogni giorno interessa milioni di utenti. Da due, tre settimane, improvvisamente vi siete ritrovati con la metà (o anche meno)senza un apparente motivo. No, la colpa non è di quello che viene chiamato shadowban, una sorta di “punizione” per aver infranto le regole dei social, ma alcuni siti specializzati hanno deciso di andare a fondo alla vicenda ed hanno provato a dare qualche spiegazione. Il motivo principale, secondo gli esperti, sarebbe legato alla rimozione degli account bot che negli ultimi tempi avrebbero invaso il popolare social network. Vi sarete infatti accorti che non era poi così insolito trovare tra le vostreaccount improbabili o addirittura persone di cui non ...

