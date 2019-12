Walter Nudo, dopo i due ictus la verità sulla sua salute: “Ecco cosa hanno messo nel mio cuore”

Walter Nudo dopo i due ictus : “Ho un ombrellino al cuore” : Walter Nudo ha confessato com’è cambiata la sua vita dopo i due ictus che lo hanno colpito ad aprile 2019 mentre si trovava a Los Angeles, e ha descritto ciò che gli è capitato dopo l’operazione. Walter Nudo: l’ictus “Ora ho un ombrellino che praticamente tappa un buco”, così Walter Nudo ha descritto il meccanismo che è stato introdotto nel suo cuore per far sì che l’ex vincitore dell’Isola dei famosi ...

Walter Nudo : "Mi ritiro dalla televisione italiana - non fa più per me" : Walter Nudo cambia vita. Era nell'aria già da tempo, ma solo nelle scorse ore lo showman ha rivelato di voler abbandonare il mondo dello spettacolo, ritirandosi a vita privata, lontano dalle luci dei riflettori televisivi. In un video pubblicato sul suo profilo Instagram, Walter Nudo ha confessato questo, ribadendo i propri ringraziamenti a tutti coloro che gli hanno concesso di costruirsi una ricca carriera: Non rinnego, anzi ringrazio la ...

Walter Nudo dimentica la moglie Céline e bacia Roberta Nigro : Dopo essere diventato protagonista del Grande Fratello Vip 3, aggiudicandosi la vittoria del reality show, Walter Nudo è tornato a far parlare della sua vita privata. L'attore aveva emozionato i telespettatori per l'affetto nutrito nei riguardi dei suoi due figli e l'ormai ex moglie Céline Mambour. Con la stilista francese Nudo ha vissuto una crisi d'amore, che aveva fatto parlare a lungo.\\E adesso la storia dell'ex gieffino con la francese ...

Dopo l'addio alla tv Walter Nudo si dà alla musica : Il vincitore del "Grande Fratello Vip 3", Walter Nudo, ha deciso di impegnarsi per la musica. In rete è stato pubblicato l'audio del nuovo singolo dell'ex gieffino. In una nota diramata dalle agenzie, Walter Nudo ha fatto sapere, attraverso il suo staff, le motivazioni legate al suo addio alla tv. Una scelta professionale e personale, che Walter sembra aver maturato nel corso degli anni e che ha appena annunciato, a ...