Quentin Tarantino | The Irishman e Doctor Sleep tra i suoi film preferiti del 2019

La serie tv di Quentin Tarantino - ispirata a C’Era Una Volta a… Hollywood - è già scritta e pronta per essere girata : Pare proprio che avremo una serie tv di Quentin Tarantino, anche se non è ancora chiaro quando. Il regista premio Oscar per Pulp Fiction, il cult del '95 recentemente approdato su Netflix, non solo ha intenzione di realizzare il suo decimo film ma si dividerà anche tra libri e televisione, come ha raccontato durante un evento organizzato dalla British Academy of Film and Television Arts (BAFTA) a Londra mercoledì sera. Di una ...