Genova | il caos autostrade può costare caro | -30% di merci in arrivo al porto

Viadotti a rischio crollo - chiusa l’A26 : Genova nel caos. Toti : “Siamo in guerra” : Dopo la chiusura immediata dell'autostrada A26 in seguito agli accertamenti della procura di Genova sui ponti Fado Nord e Pecetti Sud che sono a rischio di cedimenti strutturali, Genova risulta isolata e nel caos. Avviato un piano straordinario di traffico, potenziati i mezzi pubblici. Il sindaco Bucci: "Chiedo ai genovesi di utilizzare il più possibile il trasporto pubblico". Toti : "Siamo in guerra".Continua a leggere

Maltempo Liguria - caos e scuole chiuse a Genova : Il Centronord Italia sferzato da piogge e vento. La situazione più preoccupante in Liguria: a Genova scuole chiuse e caos nei trasporti. Preoccupa il livello di fiumi e torrenti. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per mettere in salvo persone rimaste intrappolate nelle auto o per l'acqua che è penentrata negli appartamenti. Difficile anche la circolazione dei treni. Prolungato l'allerta meteo arancione sul capoluogo ligure e il suo ...