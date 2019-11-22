sole24ore : Roma seconda città al mondo per le code nel traffico - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 22-11-2019 ore 08:00' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - LuceverdeRoma : #Roma #traffico - rallentamenti sulle principali strade di accesso in città. Approfondimenti su -
Dalla Rete Google NewsTraffico Roma del 21-11-2019 ore 19:00 - RomaDailyNews
Traffico Roma del 21-11-2019 ore 19:00 RomaDailyNews
Traffico Roma del 22-11-2019 ore 07 : 30 : TRAFFICATE TUTTE LE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI IN INGRESSO IN CITTÀ, IN PARTICOLARE A Roma NORD CODE SULLE VIE FLAMINIA E SALARIA, RISPETTIVAMENTE DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI E DA VILLA SPADA ALLA TANG.EST, IN QUEST’ULTIMO CASO ANCHE PER LAVORI IN CORSO.. CODE A TRATTI ANCHE SULLA VIA CASSIA TRA VIA DELLA GIUSTINIANA E VIA DI GROTTAROSSA, TUTTO SEMPRE VERSO IL CENTRO CITTÀ. TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 LUNGO L’INTERO PERCORSO DAL GRA ...
Traffico Roma del 21-11-2019 ore 20 : 00 : BUONASERA DALLA REDAZIONE. CHIUSA NEL PRIMO POMERIGGIO PER UN GRAVE INCIDENTE, SI VIAGGIA ANCORA IN CODA SULL’AUTOSTRADA Roma-NAPOLI, TRA GUIDONIA MONTECELIO E LA DIRAMAZIONE Roma SUD, VERSO NAPOLI. RICORDIAMO CHE SI TRANSITA SOLO SULLA CORSIA DI MARCIA. POSSIBILI DIFFICOLTÀ PER CHI CERCA DI ENTRARE IN CITTÀ, SUL PERCORSO URBANO DELLA A24, A CAUSA DI UN INCIDENTE TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DI TOR CERVARA, VERSO LA TANGENZIALE ...
Traffico Roma del 21-11-2019 ore 19 : 30 : BUONASERA DALLA REDAZIONE. CONTINUANO I DISAGI SULLA A1 Roma-NAPOLI, DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE, CI SONO CIRCA 10KM DI CODA TRA GUIDONIA MONTECELIO E LA DIRAMAZIONE Roma SUD, VERSO NAPOLI. RICORDIAMO CHE SI TRANSITA SOLO SULLA CORSIA DI MARCIA. PRUDENZA SULL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO, DOVE PER Traffico E INCIDENTI, CI SONO CODE TRA VIA DELLA MAGLIANA E IL BIVIO DEL GRA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, SI VIAGGIA ...
Traffico Roma del 21-11-2019 ore 19 : 00 : BUONASERA DALLA REDAZIONE. CONTINUANO I DISAGI SULLA A1 Roma-NAPOLI, DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE, CI SONO CIRCA 10KM DI CODA TRA GUIDONIA MONTECELIO E LA DIRAMAZIONE Roma SUD, VERSO NAPOLI. RICORDIAMO CHE SI TRANSITA SOLO SULLA CORSIA DI MARCIA. CODE, VERSO IL CENTRO CITTÀ, SEMPRE PER UN INCIDENTE, ANCHE SULLA AUTOSTRADA DI FIUMICINO, DALLO SVINCOLO DEL GRA A VIA DELLA MAGLIANA. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, SI VIAGGIA RALLENTATI A CAUSA DEL ...
Traffico Roma del 21-11-2019 ore 18 : 30 : BUONASERA DALLA REDAZIONE. CONTINUANO I DISAGI SULLA A1 Roma-NAPOLI, DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE, CI SONO CIRCA 10KM DI CODA TRA GUIDONIA MONTECELIO E LA DIRAMAZIONE Roma SUD, VERSO NAPOLI. RICORDIAMO CHE SI TRANSITA SOLO SULLA CORSIA DI MARCIA. CODE, VERSO IL CENTRO CITTÀ, SEMPRE PER UN INCIDENTE, ANCHE SULLA AUTOSTRADA DI FIUMICINO, DALLO SVINCOLO DEL GRA A VIA DELLA MAGLIANA. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, SI VIAGGIA RALLENTATI A CAUSA DEL ...
Traffico Roma del 21-11-2019 ore 18 : 00 : BUONASERA DALLA REDAZIONE. Traffico INTENSO E RALLENTATO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE, DALL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO A VIA TUSCOLANA; IN INTERNA, GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO TRA CASSIA E PRENESTINA. ANCORA CODE PER L’INCIDENTE DI OGGI POMERIGGIO SULLA A1 Roma-NAPOLI, TRA IL BIVIO A24 E LA DIRAMAZIONE Roma SUD, VERSO NAPOLI. CIRCOLAZIONE SOSTENUTA, IN USCITA DA Roma, SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA PORTONACCIO E LA ...
Traffico Roma del 21-11-2019 ore 17 : 30 : BUONASERA DALLA REDAZIONE. SULLA A1 Roma-NAPOLI, SI VIAGGIA IN CODA PER IL GRAVE INCIDENTE DEL PRIMO POMERIGGIO, TRA GUIDONIA E LA DIRAMAZIONE Roma SUD, VERSO NAPOLI. Traffico INTENSO E RALLENTATO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE, DALL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO A VIA TUSCOLANA; PRUDENZA ANCHE PER UN INCIDENTE VICINO L’USCITA DI VIA OSTIENSE; IN INTERNA, GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO TRA CASSIA BIS E ...
Traffico Roma del 21-11-2019 ore 17 : 00 : BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. A CAUSA DI UN GRAVE INCIDENTE, NEL QUALE SONO RIMASTI COINVOLTI UN AUTOBUS E UN FURGONE, LA A1 Roma-NAPOLI È STATA CHIUSA AL Traffico DAL BIVIO PER LA A24 E LA DIRAMAZIONE Roma SUD, IN DIREZIONE NAPOLI. PARZIALMENTE RIAPERTA, IL Traffico DEFLUISCE SULLA CORSIA DI MARCIA. SULLA CARREGGIATA INTERNA, RISOLTO L’ INCIDENTE IN PROSSIMITÀ DELL’USCITA PER LA STATALE PONTINA, MENTRE SONO POSSIBILI RALLENTAMENTI PER ...
Traffico Roma del 21-11-2019 ore 16 : 30 : Roma INFOMOBILITÀ GIOVEDÌ 21 NOVEMBRE 2019 ORE 16:15 A CAUSA DI UN GRAVE INCIDENTE, NEL QUALE SONO RIMASTI COINVOLTI UN AUTOBUS E UN FURGONE, LA A1 Roma-NAPOLI È STATA CHIUSA AL Traffico DAL BIVIO PER LA A24 E LA DIRAMAZIONE Roma SUD, IN DIREZIONE NAPOLI. PARZIALMENTE RIAPERTA, IL Traffico DEFLUISCE SULLA CORSIA DI MARCIA. MOMENTANEAMENTE CHIUSA LA CIRCONVALLAZIONE NOMENTANA, TRA VIA TEODORICO E VIA LORENZO IL MAGNIFICO, PER LAVORI AL ...
Traffico Roma del 21-11-2019 ore 15 : 30 : . BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. A CAUSA DI UN GRAVE INCIDENTE SULLA A1 Roma-NAPOLI, CHIUSO AL Traffico IL TRATTO TRA IL BIVIO PER LA A24 E LA DIRAMAZIONE Roma SUD, IN DIREZIONE NAPOLI. PRUNDENZA IN DIREZIONE FIRENZE, DOVE CI SONO CODE IN PROSSIMITà DELL’ENTRATA PER LA Roma-TERAMO. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, Traffico INTENSO E RALLENTATO SULLA CARREGGIATA ESTERNA, TRA L’AEROPORTO DI FIUMICINO E VIA TUSCOLANA, MENTRE SULL’INTERNA, GLI ...
Traffico Roma del 21-11-2019 ore 14 : 30 : BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, Traffico REGOLARE SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE. RALLENTAMENTI NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII E SU VIA PINETA SACCHETTI, IN DIREZIONE DI VIA BOCCEA. A CAUSA DI UN INCIDENTE, CODE SU VIALE DEI PARIOLI, IN PROSSIMITà DI VIA LORENZO MALAGOTTI. PER LA STESSA CAUSA, PRUDENZA IN ZONA PORTUENSE, SU VIA ISACCO NEWTON VICINO VIA GIUSEPPE TORNIELLI. PER Traffico E LAVORI, RALLENTAMENTI SU VIA ...
Traffico Roma del 21-11-2019 ore 13 : 30 : BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, Traffico REGOLARE SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE. RALLENTAMENTI NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII E SU VIA PINETA SACCHETTI, IN DIREZIONE DI VIA BOCCEA. A CAUSA DI UN INCIDENTE, CODE SU VIALE DEI PARIOLI, IN PROSSIMITà DI VIA LORENZO MALAGOTTI. PER LA STESSA CAUSA, PRUDENZA IN ZONA PORTUENSE, SU VIA ISACCO NEWTON VICINO VIA GIUSEPPE TORNIELLI. PER Traffico E LAVORI, RALLENTAMENTI SU VIA ...
Traffico Roma del 21-11-2019 ore 12 : 30 : A Roma NORD rallentamenti e CODE A TRATTI SULLa VIa CASSIA DAL GRA A VIA DI grottarossa, INCOLONNAMENTI PER LAVORI SULLA SALARIA tra l’aeroporto dell’urbe e la TANG.EST in entrambe le direzioni. AL TRIONFALE LAVoRI IN CORSO SU VIA DELLA PINETA SACCHETTI ALTEZZA LARGO GEMELLI, DI CONSEGUENZA CI SONO RALLENTAMENTI ALL’INTERNO DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII A PARTIRE VIA DEL FORO ITALICO; Traffico Rallentato anche verso la via salaria SU Via della ...
Traffico Roma del 21-11-2019 ore 11 : 30 : A Roma NORD rallentamenti e CODE A TRATTI SULLa VIa CASSIA DAL GRA A VIA DI grottarossa, INCOLONNAMENTI PER LAVORI SULLA SALARIA tra l’aeroporto dell’urbe e la TANG.EST in entrambe le direzioni. AL TRIONFALE LAVoRI IN CORSO SU VIA DELLA PINETA SACCHETTI ALTEZZA LARGO GEMELLI, DI CONSEGUENZA CI SONO RALLENTAMENTI ALL’INTERNO DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII A PARTIRE VIA DEL FORO ITALICO; Traffico Rallentato anche verso la via salaria SU Via della ...
Traffico Roma del 21-11-2019 ore 10 : 30 : A Roma NORD LUNGHE FILE SULLE VIE CASSIA E FLAMINIA DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI; INCOLONNAMENTI PER Traffico E LAVORI SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALLA TANG.EST VERSO IL CENTRO, MA ANCHE VERSO IL GRA DA VIA DEI PRATI FISCALI ALL’AEROPORTO DELL’URBE. TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 DA TOR CERVARA A VIALE TOGLIATTI E DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. PROSEGUENDO SULL TANG.EST, IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO, CODE A TRATTI ...