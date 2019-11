Maltempo Lombardia | frana isola 900 persone in frazione di Cernobbio

Maltempo Lombardia - frana Ruinon : incontro sulle condizioni di rischio : E’ fissato per il 22 novembre un incontro con il Dipartimento di Protezione Civile per la rivalutazione delle condizioni di rischio nell’area interessata dalla frana del Ruinon in Valfurva (Sondrio). L’incontro sara’ un momento fondamentale nella fase di gestione dell’emergenza della frana. Al tavolo e’ stato invitato, per fornire il proprio supporto, anche il Centro di Competenza per le frane del Dipartimento ...

Maltempo Lombardia : precipitazioni diffuse - più intense nel Pavese [DATI] : In atto precipitazioni diffuse su gran parte del territorio regionale lombardo con intensità maggiori nel Pavese, anche se i corsi d’acqua principali non presentano criticità: lo rende noto la Sala operativa regionale – coordinata dall’assessore al Territorio e Protezione civile della Regione Lombardia, Pietro Foroni – che sta monitorando costantemente la situazione e l’evoluzione dei fenomeni in atto. Nelle ultime ...

Maltempo Lombardia : la Regione stanzia 7 - 7 milioni per la messa in sicurezza dei piccoli comuni : Sono state rese disponibili, su proposta dell’assessore regionale agli Enti locali, Montagna e piccoli comuni Massimo Sertori, ulteriori risorse per un ammontare di 7,7 milioni di euro, destinate ai comuni lombardi con popolazione fino a 15.000 abitanti che, nel settembre 2019, erano stati inseriti nella graduatoria per l’assegnazione di fondi destinati alla messa in sicurezza del reticolo idrico minore e ripristino di dissesti ...

Maltempo Lombardia : cade croce da campanile - chiesa inagibile nel Bresciano : Il Maltempo con forti raffiche di vento delle ultime ore in provincia di Brescia hanno provocato il cedimento della croce del campanile di Villachiara: dopo un sopralluogo dei Vigili del Fuoco la parrocchia è stata chiusa per motivi di sicurezza. L’enorme croce in ferro si è staccata dal basamento e si è messa ad oscillare. Alta due metri per un metro e mezzo di ampiezza, la croce è ora appesa a 35 metri d’altezza. Sul posto sono ...

Maltempo e disagi in Lombardia : strade chiuse in provincia di Sondrio : A causa del Maltempo, sulla SS36 “del lago di Como e dello Spluga” è provvisoriamente chiuso il tratto dal km 140,000 al km 149,519, nei pressi di Teggiate Nuova nel comune di Madesimo in provincia di Sondrio. Il personale Anas è sul posto per la gestione della viabilità. L'articolo Maltempo e disagi in Lombardia: strade chiuse in provincia di Sondrio sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Lombardia - smottamento a Lovere : evacuate 2 famiglie : smottamento oggi pomeriggio a Lovere (Bergamo), nelle vie Ex Tramvia e Dante, a causa del Maltempo. Interessati due edifici. Sono intervenuti immediatamente i tecnici della Provincia, la polizia Locale di Lovere e i vigili del fuoco. Il Comune ha decretato l’evacuazione di due famiglie: sono stati sgomberati l’edificio di via Ex Tramvia e l’ultimo piano della di una palazzina in viale Dante. Le abitazioni sono state quindi ...

Maltempo Lombardia : Fontana firma la richiesta dello stato di emergenza per gli eventi di ottobre : LaRegione Lombardia ha formalizzato, in una lettera alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Dipartimento della Protezione civile, la ‘richiesta di deliberazione dello stato di emergenza riguardante i fenomeni meteorologici avversi che hanno colpito il territorio della Lombardia dal 19 al 21 ottobre 2019′. “In Lombardia – scrive il presidente della Giunta, Attilio Fontana, nella richiesta – le aree piu’ ...

Maltempo Lombardia : crolla parte di albergo nel Bresciano - nessun ferito : Intervento dei vigili del fuoco nella notte per un crollo avvenuto a Sulzano, nel Bresciano: ha ceduto una parte dell’albergo Aquila, probabilmente per le forti piogge dei giorni scorsi. La struttura è chiusa per ferie in questo periodo e non erano presenti persone all’interno. L'articolo Maltempo Lombardia: crolla parte di albergo nel Bresciano, nessun ferito sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Lombardia : pioggia e neve in Valtellina - anticipo d’inverno : anticipo di invento nella provincia più a nord della Lombardia. Crollo delle temperature, intense precipitazioni a fondovalle e neve alle quote superiori ai 1.800 metri: Valtellina e Valchiavenna sono interessate in queste ore da un’ondata di Maltempo. I passi alpini sono transitabili solo con catene montate. L'articolo Maltempo Lombardia: pioggia e neve in Valtellina, anticipo d’inverno sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Lombardia : “Sul Seveso no a chi si oppone alle opere” : La città di Milano “vuole risolvere il problema delle esondazioni del Seveso e per questo sta procedendo a realizzare il piano delle vasche e di depurazione delle acque. Chi continua a mettere dubbi, chiedere di riprogettare e ripensare, deve sapere che per ogni giorno che fa perdere, si deve anche assume la responsabilità di tenere interi quartieri e migliaia di persone in balia dell’esondazione, con danni concreti. Noi non ci ...

Maltempo Lombardia - i nubifragi nel Pavese hanno provocato danni per 1 - 5 milioni : Il Maltempo che ha sferzato la bassa Lombardia nelle ultime 48 ore ha provocato danni per 1,5 milioni di euro nei dieci Comuni maggiormente colpiti dai nubifragi. Da quello di Casteggio a Godiasco (Pavia) sarà chiesto lo “stato di calamità” per avere accesso ai fondi. Nei prossimi giorni la regione potrà riconoscere l’emergenza Pavese e sollecitare il governo. Intanto rimangono sotto stretta osservazione Po e Ticino anche in ...

Maltempo : Regione Lombardia - domani criticità moderata su pianura e appennino : Milano, 23 ott. (Adnkronos) - moderata criticità, con codice arancione, per rischio idraulico sulla pianura centrale e su quella occidentale della Lombardia e per rischio idrogeologico sull'appennino pavese dalla mezzanotte di domani. Lo comunica la sala operativa della Protezione civile della Regio

Maltempo in Lombardia e Piemonte : fiumi in piena e strade crollate - viabilità nel caos : Dopo l’ondata di Maltempo che ha investito con violenza il Nord Italia, si continuano a registrare danni e disagi: questa mattina, a causa dell’innalzamento del fiume Brembo, una ventina di metri di strada sono crollati a Zogno (Bergamo). Al momento del crollo nel tratto transitavano vetture e persone per cui non si sono registrati feriti. In provincia di Alessandria si scava nel fango, in attesa delle nuove piogge previste tra ...

Allerta meteo - previsioni Maltempo oggi/ Lombardia Emilia Romagna Piemonte : i rischi : Allerta meteo gialla in Emilia Romagna, Lombardia e Piemonte: previsioni maltempo oggi, lieve attenuazione dopo i disastri dei 3 giorni scorsi. I rischi