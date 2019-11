Il Sole 24 Ore | Ecco la proposta da 8 miliardi di Mediapro che sta spaccando la Lega

In Sole 4 ore il gioco da tavolo di Divinity : Original Sin 2 supera la cifra prefissata su Kickstarter : Larian Studios e Lynnvander Studios sono lieti di annunciare l'arrivo su Kickstarter di Divinity: Original Sin - The Board Game, versione gioco da tavolo del leggendario Divinity: Original Sin 2.Parliamo di un gioco da tavolo cooperativo per 4 giocatori, con una narrativa focalizzata su amicizia, lealtà e coraggio. Esattamente come nella serie di videogiochi, i giocatori verranno messi nella condizione di effettuare diverse scelte, ognuna con ...

Parte 24+ - come funziona la nuova sezione premium del Sole 24 Ore : È nato 24+, la nuova sezione editoriale premium de ilSole24ore.com ideata per accompagnarti alla comprensione dell'attualità attraverso il prisma dell'economia. Ecco come funziona

Arrestato fondatore del Cirque du Soleil - coltivava marijuana : Il fondatore della compagnia Cirque du Soleil, Guy Laliberté, è stato Arrestato nella Polinesia francese con l'accusa di coltivare marijuana.L`arresto è scattato dopo il fermo nelle scorse settimane di un uomo vicino a Laliberté sul cui cellulare erano stati trovate diverse foto della piantagione. Lo scrive la Bbc che riporta anche la replica dell'imprenditore. Laliberté nega tutto e con una dichiarazione ufficiale precisa che l'uso della ...

Il Sole 24 Ore : Ebitda positivo per 10 - 6 mln - +0 - 5 mln risultato netto nei 9 mesi : Il Gruppo 24 ORE ha conseguito ricavi consolidati pari a 143,2 milioni che si confrontano con un valore pari a 150,2 milioni dello stesso periodo del 2018

Raz Degan bloccato in Nigeria : jeep ferma nel deserto per ore sotto il Sole - : Novella Toloni L'attore e modello israeliano sta incontrando non poche difficoltà durante il suo viaggio in Nigeria per una missione umanitaria. Per ore è rimasto bloccato nel deserto con la jeep impantanata nella sabbia Sta diventando più difficile del previsto la missione umanitaria di Raz Degan in Nigeria. L'attore si trova in Africa da alcuni giorni, ma ha incontrato già i primi problemi di natura tecnica. Due giorni fa Raz Degan ...

Ecco il Sole ma per poche ore : subito in arrivo un'altra ondata di pioggia e neve : Dal pomeriggio maltempo con allerta arancione in sette regioni. E il brutto tempo continuerà nel fine settimana

Arrestato il fondatore del Cirque du Soleil : "Coltivava marijuana nella Polinesia francese" : Il co-fondatore della compagnia di spettacoli circensi Cirque du Soleil, Guy Laliberte, è stato Arrestato nella Polinesia francese con l’accusa di coltivare marijuana. Lo riferisce Bbc. Il miliardario canadese, in una nota, ha precisato che le piante coltivate sulla sua isola privata di Nukutepipi erano solo a scopo “medico e strettamente personale”, e non a fini di spaccio.Secondo le tv locali, l’arresto è ...

Guy Laliberté - fondatore del Cirque du Soleil - è stato arrestato nella Polinesia francese dopo che nella sua casa è stata trovata una piantagione di cannabis : Guy Laliberté, fondatore del Cirque du Soleil, la nota compagnia di circo canadese, è stato arrestato nella Polinesia francese dopo che nella sua casa sull’atollo di Nukutepipi è stata scoperta una piantagione di cannabis: nella Polinesia francese è infatti illegale consumare o coltivare

Arrestato il fondatore del Cirque du Soleil : “Coltivava marijuana sulla sua isola privata” : Coltivava marijuana sulla sua isola privata – Nukutepipi – in mezzo all‘Oceano Pacifico. Guy Laliberte, co-fondatore della compagnia di spettacoli circensi Cirque du Soleil, è stato Arrestato nella Polinesia francese. In una dichiarazione, la compagnia di Laliberte, Lune Rouge, ha negato che il miliardario canadese stesse coltivando queste piantagioni per fini commerciali, ma, al contrario, ha ribadito che i motivi fossero ...

Arrestato Guy Laliberté - fondatore del Cirque du Soleil : “Coltiva Marijuana nel suo atollo” : Guy Laliberté, fondatore miliardario del Cirque du Soleil ed ex mangiafuoco, è stato Arrestato dai gendarmi della Polinesia Francese per "vendita o traffico di droga". Avrebbe coltivato nel suo atollo privato una modica quantità di cannabis. Lui, tuttavia, si è difeso affermando di fare uso "strettamente personale" di Marijuana "a scopo terapeutico".Continua a leggere

Mercurio passa davanti a Sole : concluso lo spettacolo del transito - durato oltre 5 ore [FOTO] : Si è concluso lo spettacolare transito di Mercurio davanti al Sole. L’evento, iniziato alle 13:35 (ora italiana), è terminato alle 19:04. Per quasi 5 ore e mezza, tutti coloro che si sono muniti di telescopio o binocolo, dotati di adeguati filtri di sicurezza per proteggere gli occhi, hanno osservato un piccolo puntino mentre attraversava il disco solare (vedi immagini della gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo). L’evento è stato ...

Mercurio passa davanti a Sole - lo spettacolo dura oltre 5 ore : E' un piccolo puntino che attraversa il Sole. E' questo quello che si vede dell'attesissimo passaggio di Mercurio davanti al Sole, iniziato alle 14 circaa e che durerà per le prossime 5 ore o più. Si tratta di un evento celeste raro che si verifica solo circa 13 volte in un secolo. Quindi potremmo non rivederlo fino al 2032. Mercurio è uno dei due pianeti del nostro Sistema solare che orbita attorno al nostro Sole. L'altro è Venere. Nella ...

Addio a William WinterSole - star della soap “Febbre d’amore” : L’attore statunitense William Wintersole, popolare volto della tv americana per quasi 60 anni, star delle soap opera “Febbre d’amore” e “General Hospital”, è morto all’età di 88 anni nella sua casa a Los Angeles, per le complicazioni di un tumore, come riferisce “The Hollywood Reporter“. Affermatosi presso il grande pubblico con il telefilm di spionaggio “Missione impossibile” ...

Federica Pellegrini e Matteo Giunta amore alla luce del Sole : passeggiata romantica e cena in famiglia : Per lungo tempo dopo l?addio con lo storico fidanzato collega, Filippo Magnini, Federica Pellegrini ha sempre sostenuto di essere single. Da tempo però si rincorrevano le voci di una...