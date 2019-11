Pomeriggio 5 | Barbara d' Urso prende posizione sul caso Luxuria-Sgarbi video

Pomeriggio 5 - Barbara D'Urso e il messaggio a Vladimir Luxuria : "Dopo gli insulti di Vittorio Sgarbi..." : Solo qualche giorno fa, a Domenica Live, Vladimir Luxuria é stata attaccata da Vittorio Sgarbi. Che come un fiume in piena, durante la diretta, gliene ha dette di tutti i colori. Oggi, mercoledì 20 novembre, a Pomeriggio 5 la d’Urso - che con i suoi programmi si è sempre schierata a difesa di chi su

Barbara D’Urso : arrivano le scuse pubbliche in diretta - a Pomeriggio 5 : A Live Non è la D’Urso è scoppiato il putiferio per lo scontro durissimo tra Vittorio Sgarbi e Vladimir Luxuria. Sono volate parole pesanti e ora, a due giorni da quella puntata infuocata, Barbara D’Urso ha riaperto l’argomento. In breve, mentre Sgarbi sedeva insieme a Vittorio Feltri di fronte alle famose Sfere, si è tornati a parlare di quando lui aveva dichiarato di aver visto per la prima volta Luxuria “battere travestita in ...

Pomeriggio 5 : Barbara d’Urso annuncia Gerry Scotti ma fa una gaffe : Barbara d’Urso commette una gaffe su Gerry Scotti a Pomeriggio Cinque Barbara d’Urso probabilmente ha iniziato ad avvertire la stanchezza a causa di Live Non è la d’Urso, visto che il programma va in onda fino a tarda notte, poiché oggi si è lasciata andare ad una serie di divertenti gaffe a Pomeriggio 5. Cosa è successo? La bella conduttrice partenopea ha concluso la diretta del suo programma annunciando il nuovo game show ...

Barbara d’Urso - Filippo Nardi protesta a Pomeriggio 5 : “Tu baci tutti!” : Pomeriggio Cinque: Filippo Nardi fa un rimprovero Barbara d’Urso Barbara d’Urso, durante il talk dedicato alla cronaca rosa di Pomeriggio 5, ha ospitato Filippo Nardi. Filippo, nel mezzo di una discussione tra Gaetano Arena ed Enrico Contarin, ha rimproverato la bella conduttrice partenopea. Il motivo? Nardi, in maniera del tutto ironica, ha rivelato di non aver apprezzato il bacio tra Barbara e Gabriel Garko la scorsa settimana a ...

Pomeriggio 5 - Barbara d’Urso : un suo opinionista rischia il carcere? : Carlo Mondonico di Pomeriggio 5 di Barbara d’Urso nei guai: ecco perchè Poco fa il portale Dagospia ha riportato un’indiscrezione che se confermata avrebbe del clamoroso. Difatti, secondo le voci di corridoio riportate dal portale di D’Agostino, il noto opinionista di Pomeriggio 5 di Barbara d’Urso, Carlo Mondonico, rischierebbe il carcere dopo una denuncia fatta anni fa da Asia Argento per via di un suo articolo ritenuto ...

Barbara d’Urso : ripetuta gaffe a Pomeriggio 5 - poi fuga ogni dubbio : Barbara d’Urso: ripetuta gaffe a Pomeriggio 5, poi la conduttrice, avvertita dalla regia, fuga ogni dubbio e spende delle parole per Silvia Toffanin Anche i migliori a volte scivolano sulle bucce di banana. Così pure Barbara d’Urso è incappata in una gaffe, addirittura ripetuta. Nulla di grave, solo qualche risata: nella fattispecie la conduttrice di […] L'articolo Barbara d’Urso: ripetuta gaffe a Pomeriggio 5, poi fuga ...

Pomeriggio 5 - boom di ascolti : Barbara d'Urso apre il cassetto dei ricordi. Ecco la foto in bianco e nero... : Barbara d'Urso apre il cassetto de ricordi e ricorda la propria infanzia. Così con i suoi follower (oltre 2 milioni su Instagram) condivide questa foto in bianco e nero. Sui social scrive: “E’ un po’ di tempo che non aprivo l’album dei ricordi. Ho una foto per voi, avete visto che un tempo guidavo l

Barbara d’Urso riprende Karina Cascella : la gaffe a Pomeriggio 5 : Karina Cascella fa una gaffe a Pomeriggio Cinque. Interviene Barbara d’Urso Barbara d’Urso durante il talk dedicato alla cronaca rosa di Pomeriggio 5, incentrato sulle fobie dei personaggi del piccolo schermo, ha ripreso Karina Cascella che ha commesso una clamorosa gaffe in diretta. Cosa è successo? Edoardo Ercole, figlio di Serena Grandi, ha ammesso di avere paura degli uccelli. L’opinionista, dopo la rivelazione del suo collega, ...

Pomeriggio 5 - Serena Grandi sconvolge Barbara D'Urso : "Ho avuto una storia con lui" - nome-vip : L'attrice Serena Grandi rivela a Pomeriggio 5 davanti ad una allibita Barbara D'Urso: "Gianni Morandi mi ha lasciata. Siamo stati insieme...". Il riferimento è a tanti anni fa ma fa comunque scalpore. L'attrice di La grande bellezza ha rivelato di una sua storia d'amore inedita. "Sono stata fidanzat

Pomeriggio 5 - brutale sfogo di Barbara d'Urso : "Sono delle poveracce - ecco perché mi attaccano" : Barbara d'Urso è una furia. A Pomeriggio 5 la conduttrice si è sfogata contro gli haters che l’attaccano sui social. Durante il racconto di Cinzia, cantante neomelodica, vittima di uno stalker, Barbara consigliava la sua ospite su come reagire ad un evento così terribile e brutto che la sta portando

Pomeriggio Cinque - Barbara d’Urso non si sente bene : “Scusate” : Barbara d’Urso sta male in diretta a Pomeriggio 5: “Scusate, sono influenzata” Diretta non facile quella della puntata di Pomeriggio Cinque di oggi, martedì 12 novembre 2019, per la padrona di casa Barbara d’Urso: più volte, infatti, è apparsa un po’ sofferente e affaticata, schiarendosi la voce, tant’è che durante l’ospitata di Serena Grandi, parlando con la voce un po’ roca e tossendo, ha ...

Barbara d’Urso a Pomeriggio 5 - forte sfogo contro gli haters : “Poveracci” : Barbara d’Urso si sfoga a Pomeriggio 5 contro gli haters che l’attaccano sui social: le sue parole Barbara d’Urso torna a sfogarsi in diretta a Pomeriggio 5 contro gli haters che la “massacrano” sul web. In più occasioni, la conduttrice ha spiegato che a lei dei commenti della rete non importa nulla, anzi neanche li […] L'articolo Barbara d’Urso a Pomeriggio 5, forte sfogo contro gli haters: ...

Pomeriggio 5 di fuoco da Barbara d'Urso : il triangolo amoroso tra Kikò - Ambra e Gaetano si fa rovente : Notizia "choc choc", come dice la d'Urso. Nel suo salottino di Pomeriggio 5 arriva il tanto atteso Kikó, compagno di Ambra ed ex gieffino (oltre che ex marito di Tina a Cipollari). Le foto scoop riguardano il presunto tradimento che ci sarebbe stato tra Ambra e Gaetano Arena (anche lui ex concorrent

Pomeriggio 5 - caos in studio. Barbara d’Urso : “Non fate i bulletti!” : Barbara d’Urso placa la lite tra Kikò Nalli e Alan Fiordelmondo a Pomeriggio Cinque Pomeriggio 5 è stato lo scenario dell’acceso scontro Kikò Nalli e il paparazzo Alan Fiordelmondo. I due, che non se le sono mandati a dire, hanno pesantemente discusso a causa del presunto tradimento di Ambra Lombardo. L’ex marito di Tina Cipollari crede nella buona fede della sua compagna, mentre l’ospite di Barbara d’Urso è ...