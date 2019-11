La youtuber Benedetta Rossi festeggia 10 anni di matrimonio col marito Marco

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 20 novembre 2019) La notae il, hannoto ieri, 19 novembre 2019, i loro dieciditornando alle Hawaii. I due coniugi hanno voluto rinnovare le proprie promesse d'amore fatte ormai un decennio fa: per i due è stata una grande emozione.ha scritto su Facebook: 'Oggi 19 novembre 2019 al tramonto, io eabbiamo rinnovato le nostre promesse di, ci siamo emozionati proprio come 10fa'. Tale post ha raggiunto oltre 200mila like in poche ore....