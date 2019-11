Maltempo | danni per 500 milioni in agricoltura E l’allerta continua

Maltempo Toscana - Rossi firma lo stato di emergenza : “In corso verifica dei danni - pronti a intervenire” : “Con la firma dello stato di emergenza regionale consentiamo a tutti gli enti che sono nella necessità di farlo, di effettuare le richieste agli uffici regionali per realizzare interventi di somma urgenza. Sono interventi fondamentali in questo momento per garantire l’incolumità delle persone e per fronteggiare situazioni che creano disagi insopportabili per la popolazione. Stiamo raccogliendo le informazioni sulla base di ...

Maltempo - Confagri : “Danni per 500 milioni soltanto per il settore agricolo” : Se il Maltempo continua, i danni potrebbero superare 500 milioni di euro soltanto per il settore primario. Lo afferma Confagricoltura, che traccia la mappa della situazione a seguito del protrarsi del Maltempo su gran parte dell’Italia, evidenziando le specifiche criticità dei territori segnalate dai tecnici dell’organizzazione al lavoro in queste ore.Il quadro dei danni per il settore primario è lungo e variegato e mette in evidenza ancora una ...

Maltempo - ancora pioggia nel Bellunese : già avviata prima stima danni : L’ondata di Maltempo è passata, ma il territorio Bellunese è in attesa di un ritorno della pioggia, già domani. Quindi, la prima stima dei danni è rinviata ai prossimi giorni. “I nostri tecnici sono in sopralluogo in queste ore – fa sapere il consigliere provinciale delegato alla Difesa del Suolo, Massimo Bortoluzzi –. La quantificazione dei danni è ancora prematura, soprattutto perché attendiamo un nuovo peggioramento delle ...

Maltempo - il Maltempo ha fatto 8 milioni di danni. Comune vuole lo stato di calamità : La Giunta ha approvato la delibera di richiesta del riconoscimento dello stato di emergenza e di calamità naturale dopo il violentissimo temporale che ha colpito la città capitale europea della Cultura 2019. tra l'11 e il 12 novembre scorsi, con i rioni Sassi inondati da fango e detriti.Continua a leggere

Matera - il sindaco : “Situazione tornata alla normalità - ma Maltempo ha creato difficoltà”. Prima stima : danni per 8 milioni di euro : L’ondata di maltempo che ha colpito Matera tra l’11 e il 12 novembre scorsi, con i rioni Sassi inondati da fango e detriti, ha provocato danni per circa 8 milioni di euro. È una Prima stima “stilata dal dirigente del settore Lavori Pubblici” del Comune della capitale europea della Cultura 2019. “La situazione in città è tornata alla normalità“, ha spiegato il sindaco Raffaello De Ruggieri, ma “l’ondata ...

Maltempo : Toscana - al via la ricognizione per la stima dei danni : La sala operativa unificata della Protezione civile della Regione Toscana ha tenuto una riunione in video-conferenza con le istituzioni territoriali coinvolte dal Maltempo delle ultime ore. “Dopo una prima ricognizione sugli eventi attivi, tutti in remissione – spiega un comunicato –, il direttore regionale Giovanni Massini e il responsabile della Protezione civile Bernardo Mazzanti hanno indicato le modalita’ con cui ...

Maltempo - alluvione a Matera : chiesto lo stato di emergenza - danni per 8 milioni : La Giunta comunale di Matera ha approvato la delibera di richiesta del riconoscimento dello stato di emergenza e di calamità naturale “a causa degli eccezionali eventi atmosferici dell’11 e del 12 novembre“, quando i rioni Sassi sono stati inondati da fango e detriti. Il provvedimento “si è reso necessario per richiedere interventi straordinari per superare le criticità e riparare i danni subiti dal patrimonio comunale ...

Maltempo : chiuse le cascatelle di Saturnia - “ingenti danni” : “Ingenti danni purtroppo sono registrati nell’area delle cascate del Molino“, le cascatelle del Gorello a Saturnia, “che sono state chiuse momentaneamente per motivi di sicurezza“: lo ha dichiarato Mirco Morini, sindaco di Manciano (Grosseto) il cui territorio è stato duramente colpito dal Maltempo. “A monte e a valle delle cascate, il torrente Stellata ha cambiato con tanta forza il proprio corso e per questo ...

Maltempo Toscana : in Maremma oltre 3 milioni di danni per l’agricoltura : “Il giorno dopo la grande paura, le azioni incredibili del nostro sistema di protezione civile, del corpo dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine e del soccorso, la Maremma si rialza e fa la conta dei danni patiti soprattutto dai territori rurali e dalla nostra agricoltura“: secondo Confagricoltura Grosseto, la stima potrebbe essere superiore ai 3 milioni di euro, tra terreni allagati e strutture andate perdute o ...

Maltempo Campania : al via la conta dei danni per esondazioni - allagamenti e alberi caduti : Dopo giorni di Maltempo è iniziata la conta dei danni in Campania: situazione critica nel Casertano, dove l’esondazione di corsi d’acqua ha seriamente compromesso l’operatività di aziende agricole e zootecniche. Oggi a Caserta il sindaco, Carlo Marino, ha disposto la chiusura delle scuole per verifiche alle strutture, e la medesima decisione è stata presa dai primi cittadini di Aversa, Lusciano e Santa Maria Capua ...

Maltempo Toscana : a Pisa l’ondata di piena dell’Arno passa senza danni : L’ondata di piena dell’Arno a Pisa è passata senza creare danni. Restano chiuse oggi scuole, università, attività commerciali, ma anche altri uffici privati aperti al pubblico come banche e uffici postali. Il livello del fiume è in lieve ma progressivo calo anche se resta sopra il secondo livello di guardia a 4,76 metri. Al picco della piena era 4,80 metri. Il dispositivo di sicurezza predisposto ieri ha comportato, tra le altre ...

Maltempo - Coldiretti : danni all’agricoltura in Val di Cecina : “Al momento la situazione piu’ difficile riguarda la Val di Cecina, dove l’esondazione in piu’ punti del fiume Cecina ha coinvolto diversi campi coltivati”. Lo rende noto la Coldiretti precisando che ci sono “numerose aziende completamente sott’acqua a Ponteginori, frazione del comune di Montecatini Val di Cecina (Pisa): almeno cinque di loro da anni inviano regolarmente richieste agli enti per la ...

Maltempo - forte mareggiata a Gaeta : gravi danni al motoveliero “Signora del Vento” : forte mareggiata a Gaeta che ha provocato gravi danni al motoveliero ‘Signora del Vento’. A riferirlo è la Guardia Costiera. Alle prime ore dell’alba, a seguito delle pessime condizioni meteomarine abbattutesi sul Golfo e in particolare sull’area portuale di Gaeta, la Sala Operativa della Guardia Costiera di Gaeta è stata interessata da varie segnalazioni inerenti danni causati alle strutture portuali e alle unità navali ...

Maltempo Campania : nubifragio su Caserta - migliaia di euro di danni : Una forte ondata di Maltempo da ieri sta investendo larga parte del territorio di Caserta, in particolare la pianura campana e l’area alifana. I campi sono allegati e le stalle sono distrutte – denuncia Coldiretti Caserta – con la conta dei danni che rischia di aggravarsi nelle prossime ore. Tramite gli uffici territoriali della principale organizzazione agricola – allertati dal direttore Giuseppe Miselli, d’intesa ...