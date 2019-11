Rissa nel governo | Zingaretti stop ai decreti sicurezza e avanti con ius soli | Di Maio

Fonte : baritalianews

(Di lunedì 18 novembre 2019) Più giorni passano e i rapporti tra il Pd e il M5S diventano effervescenti. Le parole ad effetto pronunciata dasul palco di Bologna all’iniziativa “Tutta un’altra storia” non sono per nulla piaciute al M5S. In particolare al capo politico del M5S non è piaciuto che con la situazione critica nella quale si trova l’Italia per le inondazioni che stanno colpendo da nord a sud e con la crisi dell’Ilva che potrebbe costare il posto a 20 mila operai, il Pd pensa a introdurre lo iuse abolire idi Salvini. Luigi Di, subito dopo il discorso disi è detto sconcertato: “Pensiamo al Paese, già abbiamo avuto uno che per un anno e mezzo ha fatto solo campagna elettorale. Noi vogliamo pensare a lavorare”. Il Ministro degli Esteri in particolare si è soffermato suiaffermando che nell’intesa di...

mopilu : Zingaretti vuole lo ius soli. Nuova rissa nel governo - infoitsport : Rissa tra tifosi durante Palmese-Palermo, diversi feriti nel settore ospiti - infoitsport : Palmese-Palermo: rissa nel settore ospiti. Ci sono feriti, le ultime -