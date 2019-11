Lucio Nisi | morto il fondatore del Plastic | il locale milanese “icona” frequentato anche

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 16 novembre 2019) È, ildel, lo storiconotturnofamoso non solo in Italia manel resto del mondo. Aperto nel 1980 in Viale Umbria (oggi ha cambiato sede e si trova in via Gargano), ilè statoda personaggi come Andy Warhol, Keith Haring, Madonna, Freddie Mercury, Bruce Springsteen, Elthon John. Icona per i maggiori esponenti del mondo della moda, i più importanti designer e le modelle più famose sono stati spesso in pista fino a tardi. Hanno suonato e suonano ali migliori dj del mondo.ne è statomaanimatore: spesso presente alla serate del suo, in molti lo conoscevano e apprezzavano.era originario di Villa Castelli, in provincia di Brindisi, e dalla Puglia si era trasferito a Milano. L'articoloildel, il“icona” ...

