Sentenza Cucchi | giustizia al servizio della verità non della vendetta né

Ilaria Cucchi valuta querela a Salvini : "Dopo la Sentenza ha perso l'occasione per stare zitto" : “Che c’entra la droga? Salvini perde sempre l’occasione per stare zitto”, afferma Ilaria Cucchi, la sorella di Stefano, in diretta a Circo Massimo, su Radio Capital, dopo che commentando la sentenza di condanna per i carabinieri ritenuti responsabili della morte di Stefano Cucchi, il leader leghista Matteo Salvini ha detto che rispetta la famiglia ma il caso “dimostra che la droga fa male”. ...

Cucchi - la lettura della Sentenza : condannati a 12 anni i due carabinieri autori del pestaggio. La commozione di Ilaria e della madre Rita : A dieci anni dalla morte di Stefano Cucchi, nell’Aula bunker di Rebibbia a Roma, la Corte di Assise ha condannato i due carabinieri Alessio Di Bernardo e Raffaele D’Alessandro, accusati di aver pestato il geometra con pugni e calci, a 12 anni per omicidio preterintenzionale. I giudici hanno assolto da questa accusa l’imputato diventato teste dell’accusa Francesco Tedesco, al quale sono stati inflitti due anni e sei mesi per falso. Il ...

Caso Cucchi - la madre dopo la Sentenza : verità che sapevamo : "Finalmente sentire la parola 'colpevoli', quella verità che noi sapevamo dall’inizio, ma non veniva fuori, per 10 anni è stata nascosta". A parlare è Rita Calore, madre di Stefano Cucchi, dopo la sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Roma che ha visto due carabinieri condannati per omicidio preterintenzionale (LA STORIA DI STEFANO Cucchi). "Lo avevamo promesso a Stefano" Per la madre di Cucchi, la verità "stasera ...

