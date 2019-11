Nuoto | Sun Yang testimonia al suo processo | “Ispettori senza documentazione per prelevare

Nuoto – Caso doping - Sun Yang si difende in tribunale : “controlli non regolari. Non sono stati capaci di dimostrare…” : Sun Yang si difende in tribunale dalle accuse di doping: il nuotatore cinese etichetta come ‘non regolari’ i controlli effettuati Sun Yang si difende in tribunale. In quel di Montreux, il nuotatore cinese ha testimoniato difendendosi dalle accuse di aver distrutto un campione del suo sangue con un martello, al fine di evitare una possibile sospensione per doping prima del Mondiale. Sun Yang rischia da 2 a 8 anni di ...

