Nathaniel Berhow | il 16enne che ha sparato a scuola in California nel giorno del

Fonte : fanpage

(Di venerdì 15 novembre 2019) L'adolescente autore dellaria alla Saugus High School di Santa Clarita, in, ha ucciso due compagni e ferito altri tre prima di tentare il suicidio con la stessa arma neldel suo sedicesimo compleanno. Ora è ricoverato in ospedale in gravissime condizioni. La polizia indaga su un inquietante messaggio apparso prima della stage sui social.

Mae_Westside : 16 seconds in Santa Clarita, California - mazzettam : Nathaniel Berhow ha ucciso 3 compagni di scuola e poi si è sparato. Oggi era il giorno del suo sedicesimo compleann… -