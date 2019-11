Mercato Juventus | da Mbappè a Kane | ecco il nuovo colpo alla CR7

CalcioMercato Juventus - Ruben Neves e Tonali sarebbero gli obiettivi a centrocampo : Con la finestra di trasferimento invernale alle porte, la Juventus starebbe osservando molti giocatori. Tuttavia, i dirigenti bianconeri non stanno solo facendo piani per l'inverno, ma anche per l'estate. Secondo quanto riportato da 'Calciomercato.com', molti top team stanno seguendo Ruben Neves del Wolverhampton e la Juventus è uno di questi. I bianconeri hanno visto giocare il centrocampista portoghese più volte. In passato anche il Milan era ...

CalcioMercato Juventus - Chong del Manchester United il possibile colpo 'alla Pogba' : La Juventus è sempre attenta al mercato dei giovani e lo dimostra anche la campagna acquisti del Calciomercato estivo. Oltre ad aver investito in maniera massiccia nel settore giovanile (gli under 15 Cerri, Finnan e Joel Ribeiro e gli under 23 Rafia, Han e Mota Carvalho) i bianconeri hanno deciso di regalare giovani di qualità anche per la prima squadra, basti guardare gli arrivi di De Ligt (75 milioni di euro all'Ajax), Demiral (18 milioni al ...

CalcioMercato Juventus - sorpresa : altro che addio - arriva il doppio rinnovo! : Calciomercato Juventus- Come evidenziato dalle ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus starebbe monitorando molto attentamente la situazioni rinnovi contrattuali in modo da pianificare il futuro alla perfezione. Come accennato nei mesi scorsi, la Juventus starebbe pensando di mettere a tacere le voci di mercato riguardanti Szczesny e Cuadrado, offrendo ai due giocatori il rinnovo contrattuale. Un doppio rinnovo pronto ad esser concretizzato ...

CalcioMercato Juventus - possibile scambio Demiral-Donnarumma con il Milan : Continuano ad arrivare importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus: le ultime notizie si concentrano su Gianluigi Donnarumma, forte portiere del Milan nonché uno dei fiori all'occhiello della scuderia di Mino Raiola. Il giovanissimo portiere ha un contratto in scadenza nel 2021 e sarà molto difficile arrivare al rinnovo con il Milan. Il club rossonero, infatti, è alle prese con il Fair Play Finanziario, mentre ...

CalcioMercato Juventus - Bentancur possibile erede di Rakitic al Barcellona : I media sportivi, nelle ultime ore, complice la pausa per le nazionali, stanno lanciando interessanti indiscrezioni di mercato, in prospettiva Calciomercato invernale e anche riguardo a quello estivo. Una delle società più attive già in gennaio potrebbe essere proprio la Juventus, non tanto negli acquisti, ma nelle cessioni: la società bianconera vorrebbe alleggerire la rosa sia per motivi di bilancio sia per accogliere le richieste di alcuni ...

Mercato Juventus - cambia il futuro di Emre Can : c’è la nuova decisione! : Mercato Juventus- Come evidenziato nelle ultime ore, la Juventus metterà mano al Mercato delle cessioni già in vista dell’imminente sessione di Mercato invernale. cambia improvvisamente la possibile nuova destinazione di Emre Can, il quale, salvo clamorosi colpi di scena, lascerà la Juve già a gennaio. Se in un primo momento il centrocampista interessava principalmente a Barcellona e PSG, nelle ultime settimane ci sarebbe stato un forte ...

CalcioMercato Juventus - Fichajes : 'Ronaldo potrebbe tornare al Real Madrid' : Secondo quanto riportato da 'Calciomercato.com' - che cita il media spagnolo 'Fichajes.net - la stella della Juventus Cristiano Ronaldo potrebbe lasciare il club bianconero per fare ritorno al Real Madrid. Il rapporto descrive in che modo il fuoriclasse portoghese ha visto peggiorare la sua situazione con l'allenatore Maurizio Sarri, come testimoniato dall'uscita dal campo nel match contro il Milan. Ronaldo è apparso incredibilmente arrabbiato ...

Mercato Juventus - colpo basso di Paratici : il nuovo rinforzo arriverà dal Napoli : Mercato Juventus- Secondo quanto trapelato dalle ultime indiscrezioni di Mercato, la Juventus starebbe seguendo molto attentamente gli sviluppi della situazione interna del Napoli. Tre possibili addii in casa partenopea, con Mertens e Callejon possibili cessioni imminenti del Mercato di gennaio. Detto questo, occhio anche al pressing della Juventus su Allan. Il centrocampista brasiliano, inseguito anche da Inter e PSG, piace particolarmente a ...

CalcioMercato Juventus - si starebbe lavorando al rinnovo di contratto di Higuain (RUMORS) : La pausa per le nazionali sposta l'attenzione mediatica maggiormente sul Calciomercato, con tante società a lavoro sia per il mercato invernale che per quello estivo. Le società più chiacchierate a riguardo sono Inter e Juventus, con la prima alla ricerca di rinforzi che possano far rifiatare i titolari. I bianconeri, invece, hanno bisogno di alleggerire la rosa prima eventualmente di investire: ci sono poi altre esigenze da affrontare, in ...

Mercato Juventus - spunta la suggestione Allan : idea Rakitic sempre viva : Mercato Juventus- Secondo quanto trapelato nelle ultime ore la Juventus sarebbe pronta a tentare l’affondo su una nuova mezz’ala di centrocampo. Caccia ad un centrocampista completo, capace di attaccante, ma anche di ricoprire al meglio la fase difensiva. Rakitic resta l’obiettivo e pista più percorribile, ma attenzione alla nuova suggestione Allan. I bianconeri potrebbero approfittare […] L'articolo Mercato Juventus, ...

CalcioMercato Juventus : Mandzukic verso la Premier - Rakitic piace (RUMORS) : Il Calciomercato della Juventus continua a tenere banco in questi giorni di sosta per la serie A. Il club bianconero pensa già a come rinforzare una squadra che nel campionato italiano sembra essere imbattibile e che anche in Europa ha già staccato il pass per il prossimo turno di Champions League. Alzare questa coppa è l'obiettivo primario e anche per questo motivo si cercheranno solamente elementi che possano davvero alzare il livello di una ...

CalcioMercato Juventus - Paratici tenta il colpo a sorpresa - vola a Londra per uno tra Willian e Pogba : Nel mirino della Juventus ci sono due giocatori dal livello altissimo. Uno dei due Paratici farà di tutto per portarlo alla corte di Sarri. Il ds bianconero è volato a Londra per cercare di iniziare una trattativa per la cessione dell’attaccante Mandzukic e nello stesso tempo per portare a casa un giocatore di caratura internazionale per il centrocampo bianconero. Due sono i nomi finiti sul taccuino di Paratici. Uno sarebbe un gradito ...

CalcioMercato Juventus - Paratici sfida il Barça per il talento brasiliano : Calciomercato Juventus – La Juventus negli ultimi anni si è dimostrata capace di fare colpi assurdi. Molti a parametro zero, tra cui Pogba (successivamente rivenduto ad oltre 100 milioni). Paratici è pronto a portare un nuovo talento a costo zero a Torino: Willian del Chelsea. Willian sarà certamente uno dei calciatori che infiammerà di più i prossimi mesi di Calciomercato. Le grandi squadre d’Europa hanno messo gli occhi su di lui ...

CalcioMercato Milan - l'ex Juventus Kean possibile rinforzo di gennaio : In questo inizio stagione, sono diverse le deluse in Serie A che non stanno rispettando gli obiettivi stabiliti ad agosto: su tutte spiccano Napoli e Milan, la prima lontana diversi punti dalla prima in classifica, la Juventus, mentre la squadra attualmente guidata da Pioli è più vicina alla zona retrocessione che a quella per l'Europa League. Probabile che a gennaio la società di Elliott possa investire in maniera massiccia sul mercato, con ...