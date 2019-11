Venezia | l' emergenza non è finita | in arrivo nuove ondate Polemiche per l' opera Mose che

Acqua alta Venezia : 113 cm alle 10 : 30 - ma “non siamo ancora usciti dall’emergenza” [FOTO] : Si è fermato a 113 centimetri alle ore 10:30, rilevati alla Punta della Salute, il picco della marea di stamani a Venezia. Il bel tempo e l’assenza di vento hanno scongiurato una massima prevista di 120 centimetri. Ora l’onda di marea è in calo. “Non siamo ancora usciti dall’emergenza, avremo ancora ore di alta marea che comporterà ulteriori danni“: lo h dichiarato Emanuela Carpani, soprintendente Archeologia, Belle ...

Emergenza Venezia - il premier Conte : per ora 5mila euro ai privati e 20mila agli esercenti :

Maltempo - Conte in Veneto : “Adotteremo stato d’emergenza per Venezia”. Disagi anche in Friuli e Alto Adige : Secondo giorno a Venezia per il premier Giuseppe Conte che ha partecipato alla riunione in prefettura, nel corso della quale si è discusso delle prossime misure per far fronte all’emergenza che ha colpito la città. Il 26 novembre, ha fatto sapere il presidente del Consiglio, sarà convocato il Comitato interministeriale mentre già nel pomeriggio di giovedì 14 sarà dichiarato lo stato d’emergenza per la città. Intanto, dopo una nottata ...

Venezia - Conte : “Pronti a dichiarare stato di emergenza. Polemiche nella maggioranza? Non mi faccio distrarre” : “Con il Consiglio dei ministri di oggi adotteremo il decreto che dichiara lo stato di emergenza per Venezia: c’è stato chiesto dal presidente della Regione”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al termine della riunione in Prefettura a Venezia con il ministro dei Trasporti, Paola De Micheli, il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, e il sindaco Luigi Brugnaro. “Questo ci consentirà – ha ...

Venezia - Conte : "Stato di emergenza. Mose completato entro il 2021" : ...

Acqua alta Venezia - danni incalcolabili. Oggi Cdm per emergenza. LIVE : Nella notte la marea è calata ma si teme per nuove allerte. Altro picco atteso per le 10.50. Il premier Conte sul Mose prevede: sarà verosimilmente completato nella primavera del 2021

Acqua alta a Venezia - oggi Cdm straordinario per stato di emergenza : E' calata la marea e insieme a questa anche il vento in Laguna durante la notte. Ma per oggi le previsioni tornano a destare preoccupazione. Centinaia gli interventi richiesti dopo la mezzanotte. Il premier, nella città devastata, parla di "danni per ora non quantificabili" (le immagini dall'alto). Zaia non usa mezzi termini e definisce quanto accaduto un "disastro apocalittico". Due morti nell'isola di Pellestrina, ...

Acqua alta a Venezia : non solo San Marco - è emergenza per l’arte ferita : solo un anno fa, si era sempre in autunno, l’Acqua alta aveva allagato per 16 lunghe ore il nartece della Basilica di San Marco facendo scattare l’allarme per la salute dei preziosi marmi. “In poche ore la Chiesa d’oro e’ invecchiata di vent’anni”, si disperava il Primo Procuratore, Carlo Alberto Tesserin. Niente rispetto a quanto accaduto quest’anno e non solo a San Marco: oggi si contano i danni ...

Acqua alta - Venezia vicina al baratro. Conte : «Stato di emergenza». Danni per centinaia di milioni : Venezia l'ha scampata per un soffio. Ma l'Acqua alta peggiore degli ultimi 50 anni ha spinto la città sull'orlo del baratro. La Serenissima, risvegliatasi dopo la notte del metro e...

Venezia verso lo stato di emergenza : DALL'ITALIA Atteso oggi il consiglio dei ministri sull’emergenza a Venezia. Giuseppe Conte valuta la richiesta del presidente del Veneto Luca Zaia di dichiarare lo stato di emergenza. “Non ci sono ragioni per negarlo”, ha detto il premier. Il ministro dei Trasporti, Paola De Micheli, ha annunciato

Franceschini : a Venezia è emergenza : 21.17 Sull'acqua alta a Venezia,il Mibact ha attivato "l'unità di crisi per la verifica e la messa in sicurezza del patrimonio culturale", ha detto il ministro Franceschini,che parla di "emergenza". "I tecnici della Soprintendenza di Venezia sono a lavoro in raccordo con Protezione civile,Carabinieri per la Tutela del patrimonio e Vigili del fuoco"ha spiegato. Non si registrano al momento problemi per collezioni museali archivistiche e ...

