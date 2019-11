Allerta Meteo | inizia a nevicare in Piemonte | primi fiocchi a Cuneo | forti temporali

Bolzano Allerta Meteo – 15 Novembre 2019 : Scritto da Andrea Pardini Rete Meteo Amatori - Weather for Passion La Protezione Civile della provincia autonoma di Bolzano, ha pubblicato un avviso di criticità indicante un rischio moderato su tutti i settori. L'articolo Bolzano Allerta Meteo – 15 Novembre 2019 proviene da Rete Meteo Amatori.

Neve - pioggia e burrasca : diramata una nuova Allerta meteo : Massima allerta in Veneto ma il bollettino della protezione civile segnale probabili criticità in cinque regioni e...

Toscana Allerta Meteo 15 Novembre 2019 : Scritto da Andrea Pardini Rete Meteo Amatori - Weather for Passion La Protezione Civile regione Toscana ha emesso il seguente avviso di criticità per la giornata di Venerdì 15 Novembre 2019 una intensa perturbazione, anche temporalesca, interesserà la Toscana nella giornata di domani, venerdì. PIOGGIA:... L'articolo Toscana Allerta Meteo 15 Novembre 2019 proviene da Rete Meteo Amatori.

Allerta Meteo Veneto : piogge e forti venti in arrivo nelle prossime ore : Le previsioni di Arpav (Agenzia regionale per la protezione ambientale) in Veneto indicano che dalla serata di oggi, giovedì 14 novembre, sono previste le prime deboli precipitazioni sparse in successiva estensione e intensificazione nella notte. Domani, venerdì 15 novembre, tempo in prevalenza perturbato, precipitazioni diffuse, a tratti forti anche con rovesci o occasionali temporali. Fenomeni più persistenti e con quantitativi abbondanti su ...

Allerta Meteo Veneto emissione 14 Novembre 2019 : Scritto da Andrea Pardini Rete Meteo Amatori - Weather for Passion La Protezione Civile regione Veneto ha pubblicato il seguente avviso di criticità, con le Allerte Meteo valide da Giovedì 14 Novembre dalle ore 20:00 alle ore 08:00 di Sabato 16 Novembre 2019. Le precipitazioni... L'articolo Allerta Meteo Veneto emissione 14 Novembre 2019 proviene da Rete Meteo Amatori.

Allerta Meteo Milano : allerta gialla per vento forte : In previsione di una graduale intensificazione dei venti sul nodo idraulico di Milano, il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha emanato l’allerta gialla a partire dalla serata di oggi e fino alle prime ore di domani, venerdì 15 novembre. Il Comune di Milano ha quindi attivato la sala operativa della protezione civile per il monitoraggio e l’eventuale intervento qualora il Maltempo dovesse causare ...

Allerta Meteo Venezia : scuole chiuse anche domani venerdì 15 Novembre : anche per domani a Venezia e nelle isole decisa la sospensione dell’attività scolastica degli istituti di ogni ordine e grado. La misura varrà per gli istituti di Venezia, isole, Lido, Pellestrina. Lo comunica il Comune di Venezia. L'articolo Allerta Meteo Venezia: scuole chiuse anche domani venerdì 15 Novembre sembra essere il primo su Meteo Web.

SCUOLE CHIUSE OGGI - Allerta METEO/ Maltempo : ko Napoli - Messina e Venezia : SCUOLE CHIUSE, ALLERTA METEO al Centro-Sud e in Veneto: Maltempo e trombe d'aria, ko Napoli, Messina, Venezia, Taranto e Policoro. Matera riapre

Maltempo - scuole chiuse venerdì 15 novembre per Allerta Meteo : l’elenco città per città : Dove resteranno chiuse le scuole domani, venerdì 15 novembre, per Maltempo? A causa dei temporali di forte intensità in arrivo sull'Italia del Centro-Nord molti comuni hanno già fatto sapere che saranno sospese le lezioni per l'allerta meteo soprattutto in Toscana, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Liguria: ecco l'elenco aggiornato delle singole città.Continua a leggere

Allerta Meteo Veneto : rischio valanghe particolarmente elevato : In merito alla riunione di questa mattina a Treviso, nella sede della Provincia, dell’Unità di Crisi della Protezione Civile regionale convocata dalla Regione del Veneto per fare il punto sulle evoluzioni della situazione Meteo, l’assessore regionale Giampaolo Bottacin ha reso noto un primo aggiornamento. “Le previsioni Meteo dicono che, dopo una pausa, da sabato pomeriggio è previsto un nuovo peggioramento delle condizioni per ...

Allerta Meteo Emilia Romagna : neve e forte vento in Appennino - allarme per i fiumi in piena : Scatta di nuovo l’Allerta maltempo in Emilia-Romagna per l’intera giornata di domani, venerdì 15 novembre. Previste infatti piogge e temporali, che porteranno rischi legati alla piena dei fiumi e a possibili frane, da Piacenza a Rimini. La Protezione civile regionale ha diramato infatti un’Allerta di colore giallo per criticità idraulica e idrogeologica sulla fascia dei rilievi di tutta l’Emilia-Romagna. In montagna poi ...

Allerta Meteo - pesantissimo avviso della protezione civile per Venerdì 15 : allarme ROSSO al Nord/Est - arancione anche sull’alto Tirreno e giallo in altre 7 Regioni. I bollettini : Allerta Meteo – Una nuova ampia saccatura atlantica, raggiungerà oggi il nostro paese, portando condizioni di generale maltempo ad iniziare dalle regioni settentrionali, in estensione domani alle regioni centrali, con precipitazioni diffuse, anche temporalesche, rinforzo della ventilazione meridionale e nevicate abbondanti, anche a quote basse sul Nord-ovest. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile ...

Allerta Meteo Firenze : rischio temporali forti - domani codice giallo : Allerta gialla domani a Firenze per la possibilità di forti temporali e per il rischio idrogeologico/idraulico nel cosiddetto ”reticolo minore” che comprende i corsi d’acqua secondari: in particolare Ema, Mugnone e Terzolle. Lo segnala il Centro funzionale regionale (Cfr) nel nuovo bollettino di valutazione delle criticità per la zona che riguarda sia il Comune di Firenze che quelli di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, ...

Allerta Meteo - nuova Tempesta irrompe nel Mediterraneo : 3 giorni da incubo - fiato sospeso per l’acqua alta a Venezia. Allarme Liguria - Roma e Neve sulle Alpi : Allerta Meteo – L’Italia si appresta a vivere altri tre giorni da incubo: un nuovo Ciclone sta per colpire il nostro Paese, proveniente dal Circolo Polare Artico e diretto nel Mediterraneo occidentale. La Tempesta, denominata ufficialmente Günther dall’Università di Berlino, è profonda 994hPa e si trova nel Golfo di Biscaglia. Nelle prossime ore si muoverà rapidamente verso l’Italia, scatenando fenomeni estremi analoghi a ...