Verso Bosnia-Italia | prima volta in Nazionale per Orsolini | Castrovilli e Cistana

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 13 novembre 2019) Lana scenderà in campo al Bilino Polje Stadium di Zenica questo venerdì 15 novembre alle ore 21:00 per il match contro la, valido per le Qualificazioni ad Euro 2020. L'nella partita precedente con il modesto Liechtenstein ha vinto 5-0 ed ha già in tasca il pass per l'Europeo del prossimo giugno. Il ruolino di marcia della squadra di Roberto Mancini nel girone è sinora di 8 vittorie su 8 incontri disputati. Niente male per unache ha viscerale bisogno di crearsi una nuova identità dopo la clamorosa e, purtroppo, indimenticabile debacle del novembre 2017 quando fallì la qualificazione al Mondiale....

bonucci_leo19 : Di corsa verso le nuove sfide contro Bosnia ed Armenia... ?????? #LB19 #VivoAzzurro - zona_calcio : Verso Euro 2020, i ballottaggi di Mancini: Meret sfida Donnarumma: É iniziata ieri a Coverciano la preparazione del… - _Introducing_me : RT @bonucci_leo19: Di corsa verso le nuove sfide contro Bosnia ed Armenia... ?????? #LB19 #VivoAzzurro -