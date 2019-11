LIVE Grecia-Italia 5-8 | World League pallanuoto 2019-2020 in DIRETTA | Renzuto porta il

Fonte : oasport

(Di martedì 12 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3’43” Gol. Argyropoulos batte Del Lungo su rigore. Esce per limite di falli Figari.5-8. 4’06” GOOOOLLLLL!!!!capitalizza l’uomo in più in uscita dal time out dopo un lungo giro palla.4-8. 4’35” Fuori dallo specchio il tiro di Genidounias. 5’45” GOOOLLLLL! Aicardi dopo essersi guadagnato un corner sigla il nuovo +3 azzurro.4-7. 7’03” Grande anticipo difensivo di Di Fulvio, che disinnesca l’attacco ellenico. 8’00” Primo possesso per il Settebello. INIZIO ULTIMO QUARTO FINE TERZO QUARTO 21″ Parata la conclusione di Di Fulvio dal perimetro. 1’26” GOOOLLL!!!! Luongo non perdona!4-6. 1’26” RIGORE guadagnato da Di Fulvio. 2’05” Fuori la ...

