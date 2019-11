CorSport | Manolas | Ghoulam e Allan dovrebbero rientrare Milan-Napoli

CorSport : migliora la linea difensiva del Napoli. Manolas sempre più integrato nel gioco : I numeri che riguardano Manolas dimostrano che il difensore greco si sta adattando alla perfezione al modulo di Ancelotti. I numeri Ha 605 minuti all’attivo. Ha giocato 5 gare in campionato, saltando solo la Samp, per la quale è rimasto in panchina e parte del Brescia per affaticamento muscolare. Ha giocato le due partite di Champions. Ha segnato due gol, contro Juventus e Brescia. Il miglioramento della linea difensiva L’intera linea difensiva ...

CorSport : Torino-Napoli - a Manolas la direzione della difesa : Il leader del reparto difensivo, oggi, contro il Torino, sarà Kostas Manolas. Con Koulibaly squalificato e Maksimovic fuori uso per infortunio toccherà a lui dirigere le operazioni, al fianco di Luperto, con la protezione, ai lati, di Di Lorenzo e Ghoulam. In quattro gare (ha saltato la Sampdoria per scelte legate al turnover e il Lecce per un affaticamento muscolare), il greco ha segnato due gol. Praticamente, scrive il Corriere dello Sport, ...

CorSport : Manolas ha detto no alla convocazione in Nazionale : Il Corriere dello Sport da una diversa motivazione per la non convocazione di Kostas Manolas con la Nazionale greca che incontrerà l’Italia per le qualificazioni di Euro2020. Il greco ha detto no alla convocazione in Nazionale: è reduce dall’affaticamento accusato contro il Brescia e ha concordato con il ct della Grecia di non prendere parte alle prossime partite di qualificazione di Euro 2020. Non sarebbe lo svecchiamento in atto ad opera ...

CorSport : Manolas - un’ora da gigante. Poi esce e il Napoli viene preso dalla paura : Il Corriere dello Sport elogia la partita di Kostas Manolas. Definisce la sua prestazione “un’ora da gigante”, con due gol segnati, di cui uno annullato dal var. Il difensore greco del Napoli ha guidato i compagni verso una vittoria che sembrava agevole. Poi, appena è uscito, è successo qualcosa. Il Napoli ha subito il gol di Balotelli ed ha avuto paura. La squadra è comunque riuscita a tenere la barra dritta e a portare a casa i 3 punti. ...

CorSport : Napoli-Cagliari - torna Manolas. Ballottaggio Zielinski-Fabian Ruiz : Sarà la rifinitura di questa mattina a decretare la formazione che scenderà in campo oggi al San Paolo contro il Cagliari. Il Corriere dello Sport prova a dare qualche anticipazione. Tra i pali ci sarà Meret. In difesa, è tempo per Koulibaly di concedersi un po’ di riposo dopo le cinque partite e i 450 minuti giocati tutti di un fiato. Del resto avrebbe già dovuto riposare a Lecce ma poi l’infortunio di Manolas ha rimescolato le carte. ...

CorSport : Lecce-Napoli - dubbi per Manolas. Probabile coppia Milik-Llorente in attacco : Sul Corriere dello Sport un’idea per la formazione che Ancelotti potrebbe schierare in campo domenica a Lecce. La necessità di fare turnover esiste, perché gli impegni sono sempre più ravvicinati, tra campionato e Champions. E allora in porta dovrebbe esserci Ospina, per consentire a Meret di respirare un po’. Davanti al colombiano una difesa inedita. Ci sarà Malcuit sulla destra, alla sua prima stagionale, mentre a sinistra Ghoulam ...