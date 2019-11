Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 10 novembre 2019) Israele scende in campo a difesa di Liliana. Sia ilReuven Rivlin che lo Yad Vashem, il Museo della Memoria di Gerusalemme, hanno duramente denunciato leantisemite che hanno portato alla necessità di dotare la senatrice a vita italiana di una scorta a sua difesa.In una lettera inviata oggi a, Rivlin si è detto “” della notizia e l’ha invitata in Israele: “Sarebbe un grande onore mio personale e per lo Stato di Israele, accoglierti a Gerusalemme e in Israele”, ha scritto il capo dello Stato. Poi ha sottolineato di “rimpiangere profondamente che le circostanze della mia lettera siano così dolorose”. “La tua missione personale, la tua forza e il tuo coraggio sono modello per noi in Israele e per le comunità ebraiche in tutto il mondo”, ha aggiunto il...

TgLa7 : Il presidente israeliano #Rivlin invita la #Segre: 'Inorridito dalle minacce' - Paso45038503 : RT @HuffPostItalia: Presidente israeliano a Segre, inorridito dalle minacce - Dome689 : RT @HuffPostItalia: Presidente israeliano a Segre, inorridito dalle minacce -