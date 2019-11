La caccia Monteperdido trama 1° e 2° episodio | il rapitore forse è qualcuno vicino ad Ana

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 5 novembre 2019) Mediaset si prepara a sparare le ultime cartucce prime della fine dell'anno arricchendo il palinsesto di nuove fiction, tra cui la spagnola La(in originale 'La caza -'), la cui prima puntata andrà in onda domenica 10 novembre alle 21:25 su Canale 5. Si tratta di un thriller psicologico prodotto da DLO Productions per TVE e trasmesso in Spagna la scorsa primavera su La1. La serie tv è basata sul romanzo '' di Agustín Martínez e racconta l'indagine di due agenti dell'UCO (l'Unità Centrale Operativa della Guardia Civile) sulla misteriosa riapparizione di Ana, una ragazza scomparsa cinque anni prima insieme all'amica Lucia. La giovane non ha alcun ricordo di cosa le è accaduto e soprattutto non sa dove sia finita l'altra ragazza. La serie partirà da questo misterioso ritorno che spingerà la polizia a riaprire il caso. Nei panni dell'agente ...

