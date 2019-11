Dalla manovra al voto in Emilia | la corsa a ostacoli del governo

Auto aziendali - 2 mila euro di tasse in più : la lista di modelli colpiti Dalla stangata Manovra - ultime modifiche : Quali sono i modelli coinvolti dal provvedimento che raddoppia le tasse per le Auto inquinanti e le triplica per le super inquinanti? Secondo quanto contenuto nella bozza della manovra, i limiti sono gli stessi dell’ecotassa

Manovra - sì a rivalutazione delle pensioni. I sindacati : «Elemosina da 3 euro». Siringhe escluse Dalla plastic tax : dalla rivalutazione al 100% delle pensioni alle auto ecologiche per la Pubblica amministrazione alle Siringhe e alle bio-plastiche risparmiate dalla plastic tax. E poi aumenti per i diritti...

Manovra - c'è la rivalutazione delle pensioni. Siringhe escluse Dalla plastic tax. Di Maio : «Chi dice più tasse avrebbe causato l'aumento Iva» : Spunta anche la rivalutazione al 100% delle pensioni nella nuova bozza della legge di bilancio: arrivano sei scaglioni con differenti aliquote, che partiranno dal 100% per i redditi fino a 4 volte il...

M5s vuole recuperare Ici e Imu Dalla Chiesa per finanziare la manovra : recuperare l’Ici non pagata dalla Chiesa tra il 2006 e il 2011 e far pagare l’Imu per quegli immobili sfruttati commercialmente ma che “eludono l’imposta”.Questo è l’obiettivo di un ddl sottoscritto da 76 senatori M5s, depositato oggi al Senato, che i parlamentari sono pronti a tradurre in un emendamento alla legge di bilancio. La misura, proposta da Elio Lannutti e firmata anche dall’ex ministro ...

Manovra - 5 miliardi recuperati con "microtasse"<br>Dalla sugar e plastic tax alle sigarette : La lettera di risposta del governo italiano alla Commissione UE si è basata su uno schema della Manovra di sei pagine che riassume le misure prese dall'esecutivo per far quadrare i conti, anche se, sostanzialmente, si tratta di una Manovra in deficit. Infatti nella bozza si legge:"Vengono previsti 30 miliardi di maggiori spese mentre 15 sono maggiori entrate. Tra queste ultime, 6,5 miliardi provengono dalle misure individuate nel Decreto ...

Dalla "carta bimbi" al bonus Befana (e aumentano le sigarette) : le misure della manovra : Sostegno alle famiglie e ai redditi bassi, ma anche nuove tasse su plastica e bibite gassate, oltre ad un piano per...

Contanti : Dalla spesa al mini market all'idraulico - in Manovra bonus pagamento con card : Meno contante si può utilizzare, meno evasione fiscale si crea, questa potrebbe essere l'idea che sta spingendo il governo a varare un pacchetto di misure che faranno da contrasto all'uso di denaro contante. A dire il vero tutto è già stato inserito nella legge di Bilancio, ma la Manovra è stata stesa con clausola "salvo intese" e questo apre alle più disparate ipotesi, almeno fino a quando le due Camere non approveranno l'atto. Inoltre, ...

Manovra - in arrivo richiesta informazioni Dalla Ue. Faccia a faccia Conte-Di Maio : La Commissione Ue invierà oggi una lettera per avere maggiori dettagli sulla bozza di legge di Bilancio. A Palazzo Chigi, intanto, incontro tra premier e ministro degli Esteri

Manovra - Conte : «Dalla lotta all'evasione risorse per abbassare al 20% le aliquote Irpef del 27 e 23» : dal nostro inviato BRUXELLES «Tutte le misure per spingere il Paese verso l'uso della moneta digitale ci consentiranno di recuperare risorse per tagliare l'Irpef»....

Manovra - le novità fiscali : Dalla revisione delle detrazioni per i redditi alti all’imposta per chi compra casa. Confermato piano Industria 4.0 : detrazioni Irpef azzerate per chi ha redditi alti, con l’eccezione solo di quelle per gli interessi sui mutui. Imposte ipotecarie e catastali più alte per chi compra casa. Riduzione delle esenzioni sui buoni pasto cartacei, mentre aumentano quelle sui ticket elettronici. Stop all’allargamento della flat tax ai redditi compresi tra 65.000 e 100mila euro, previsto dalla legge di Bilancio dello scorso anno quando la Lega era al governo. ...

Manovra - Dalla salute al fisco : tutte le misure. Abolita Flax tax : «Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell'economia e delle finanze Roberto Gualtieri, ha approvato un decreto-legge che introduce...

Per un green new deal all'italiana si parta Dalla manovra : Sono tre le mosse indispensabili per dimostrare che si vuole davvero impostare una manovra economica su basi green che acceleri il passo verso la transizione ecologica, energetica e sociale: spostare la fiscalità sulle fonti fossili, riformare le concessioni sui beni comuni e ambientali, aumentare gli investimenti in economia circolare e fonti rinnovabili.Sono questi i punti su cui deve fondarsi la legge di bilancio 2020 che noi ...

Manovra - tutti i tasselli del puzzle : Dalla digital tax al taglio del cuneo : La Manovra 2020 - attesa tra lunedì e martedì al Consiglio dei ministri - è ancora un cantiere aperto. Queste, in ogni caso, le principali misure previste.