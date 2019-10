L’Italia trema ancora | scossa di terremoto nel nord | panico tra la popolazione

Fonte : caffeinamagazine

(Di lunedì 28 ottobre 2019)la terra in Italia: unadidi magnitudo 3.1 è stata registrata poco prima delle 19 nel pordenonese, ed ha causato un forte spavento tra la. La, preceduta da un forte boato, è stata registrata dall’OGS, l’Istituto di Geofisica e Vulcanologia di Trieste e dalla Protezione civile Fvg, con epicentro a Cavasso Nuovo. Allerta anche tra i vigili del fuoco, ai cui centralini sono giunti numerose chiamate. Il sisma è stato avvertito in tutta la zona, anche a Maniago e in tutta la pedemontana pordenonese e nella zona montana. Nessun danno e nemmeno segnalazioni da strade, edifici, palazzi e ovviamente persone: ilc’è stato, il boato pure, ma di problemi grossi la comunità friulana per fortuna non ha dovuto affrontarli. I dati prodotti dal centro nazionale INGV mostrano un sisma con ipocentro situato a circa 13 km di profondità sotto il ...

Rassegne_Italia : Umbria al voto: l’asse Pd-M5S-Leu rischia una batosta che può arrivare fino a Palazzo Chigi. E Conte trema: - detommasoachill : Russiagate, Conte trema. Gli Usa fanno sul serio, scatta l'indagine penale - Secolo d'Italia - ANDSIM2112 : @TeresaBellanova @coldiretti Qui con Voi al Governo...Tutta L'Italia Trema...Zone Terremotate e Non...Contadini e B… -