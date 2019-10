LIVE Ciclismo su pista | Europei 2019 in DIRETTA | 20 ottobre | Italia a caccia di medaglie

Fonte : oasport

(Di domenica 20 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.52 Nulla da fare, invece, per Francesco Lamon, nono tempo e primo degli esclusi a 20 centesimi dall’accesso in finale, e Francesco Ceci che ha chiuso un Europeo difficile in 11esima posizione nel “chilometro” maschile. 13.50 Nella mattinata sono andate in scena le qualificazioni dei 500 m femminili. Miriam Vece è riuscita ad a prendersi la finale con il settimo tempo di entrata e aprirà il pomeriggio che si spera sia quanto più positivo possibile. 13.47 Grande attesa per vedere gli azzurri impegnati nelle madison: tutte e due le formazioni, infatti, sono potenziali. Tra gli uomini schieriamo la consolidata coppia Viviani-Consonni, mentre tra le donne saranno protagoniste Paternoster e Confalonieri. 13.45 Sono infatti in programma le finali dei 500 m femminili, dei 1000 m maschile e le madison di entrambi i ...

