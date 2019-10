Barcellona, tensioni: mossos schierati

Tensione adove è in corso una manifestazione fino ad ora pacifica, con cori e slogan indipendentisti. Al momento non si registrano incidenti, ma secondo i quotidiani spagnoli la tensione è alta e isono, pronti ad intervenire. Attorno all'area nella quale centinaia di manifestanti stanno manifestando dalle 18 di ieri, moltissimi blindati della polizia e agenti in assetto antisommossa. Secondo i media, gruppi più radicali starebbero cercando di infiltrarsi all'interno della manifestazione(Di domenica 20 ottobre 2019)