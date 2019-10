Mario Cipollini Lite fra legali sull' assegno di mantenimento | Lo dà alle

Ex moglie di Mario Cipollini : "Mi puntò pistola alla testa" : ""Eravamo andati a fare un passeggiata in bicicletta e lui mi aveva staccato. Giunta a casa mi cambiai: avevo un appuntamento con l'estetista. Indossai una gonna e lui appena la vide andò su tutto le furie giudicandola troppo corta. Mi prese con forza e mi costrinse ad andare in camera da letto. Lì tirò fuori la pistola e me la puntò alla tempia".". Questa la testimonianza fatta ieri in aula in tribunale a Lucca da Sabrina Landucci, ex moglie ...