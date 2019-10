Ue | Conte | ‘sarebbe miope rinviare avvio negoziati Albania e Macedonia Nord’

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Roma, 16 ott. (Adnkronos) – “Sarebbe, da parte europea, decidere un ulteriore rinvio, dopo quello del Consiglio europeo di giugno scorso, riguardo ad una tappa che comunque – come detto – non attenua di certo i doveri dei due Paesi balcanici nei confronti dell’Unione europea”. Lo ha detto il premier Giuseppedurante la sua informativa al Senato in vista del prossimo Consiglio europeo, ribadendo che l’Italia continua a sostenere le conclusioni favorevoli all’deidi adesione perdel Nord, “contrari ad una decisione di ‘decoupling’ riguardo ai due Paesi, perché essa invierebbe un segnale negativo all’intera regione”, ha rimarcato. Per il premier, “si tratta, in sostanza, di comprendere che una bocciatura senza dare neppure l’occasione di ...

