“Mia figlia morta…” La confessione dell’attrice in diretta Scoppia la polemica nello

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Nella puntata di Live – Non è la D’Urso andata in onda domenica 13 ottobre c’è stato un’ospite molto amato dagli appassionati di “Un posto al sole”. Marina Giulia Cavalli, conosciuta agli “upassini” come la dottoressa Ornella Bruni, è statastudio di Carmelita per raccontare la sua storia. L’attrice è intervenuta al Live per parlare dellaArianna, morta nel 2015 a soli 21 anni per via di una brutta malattia.A distanza di tempo Marina Giulia è riuscita ad entrare in contatto con ladall’aldilà. Un risvolto che ha sicuramente cambiato la vita della Cavalli e che l’ha aiutata ad affrontare in un’ottica diversa questa grave perdita.mi scrive dall’aldilà. Quando miaè morta ho cercato uno psicoterapeuta su consiglio di amici. Mi sono affidata a Roberta, un’esperta di Roma, che mi ha consigliato la scrittura automatica. Per sette mesi ho avuto il ...

