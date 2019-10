Atletica | la Cina si prepara ad ospitare i Giochi Mondiali Militari | undici gli azzurri

Fonte : sportfair

(Di lunedì 14 ottobre 2019) La rassegna iridata militare vedrà impegnati alcuniche si sono ben comportati aidi Doha Un altro appuntamento mondiale nella lunga stagione 2019. Sarannogliin gara aidi Wuhan, in, che per l’vanno in scena tra il 22 e il 27 ottobre. La settima edizione dell’evento organizzato dal CISM, il Consiglio Internazionale dello Sport Militare, vedrà la presenza di alcuniche si sono ben comportati aidi Doha, a partire dalle staffettiste della 4×100 settime classificate in Qatar, Gloria Hooper (Carabinieri), Anna Bongiorni (Carabinieri) e Irene Siragusa (Esercito), capaci del record italiano di 42.90 in batteria. Le tre sprinter gareggeranno di nuovo con la staffetta, il cui quartetto sarà completato da Jessica Paoletta (Esercito), ma saranno impegnate anche nella prova individuale: ...

