CHE TEMPO CHE FA Diretta e ospiti | la sfida a bowling Littizzetto-Quintana

Rula Jebreal contro i sovranisti: "Oggi attaccano me e te - domani ebrei ed handicappati": L'ospite con cui Fabio Fazio apre la puntata di Che tempo che fa, in onda su Rai 2, di domenica 13 ottobre è Rula Jebreal, la giornalista balzata agli onori delle cronache per un controverso tweet sulla crisi curda la scorsa settimana. Ma qui si parla di altro. Di razzismo.

Simona Ventura a Che Tempo Che Fa: "Contenta de La Domenica Ventura": Sarebbe stato bello sentir parlare Simona Ventura a Che Tempo che Farà: c'è ancora speranza per Il Tavolo di CTCF, ma nel segmento introduttivo della puntata Domenicale del programma di Fazio la Ventura non ha praticamente avuto modo di aprire bocca. Da una parte il Tempo scorre in momenti show con il mago Forest - e insieme i due funzionano, come ricorda anche l'immancabile clip tratta non dal pre-Zelig, ovvero Facciamo Cabaret, ma da una ...

Simona Ventura/ La 'Domenica Ventura' non va in onda - SuperSimo sì - CHE TEMPO che fa - : Anche Simona Ventura sarà tra gli ospiti di Che tempo che fa, in onda nella prima serata della seconda rete di Casa Rai con Fabio Fazio.

I computer del tempo CHE fu alla fiera del vintage informatico : A Berlino oggi e domani appuntamento con il vintage Computing Festival . In mostra i "vecchi arnesi" dell'informatica, dai computer ai software e i videogiochi. Che sembrano costruiti un secolo fa, ma in fondo hanno solo pochi decenni

Fabio Fazio: Alessandro Cecchi Paone commenta gli ascolti di Che tempo che fa su Rai2. Alessandro Cecchi Paone, nella sua Posta dei lettori su Nuovo Tv, ha parlato di Fabio Fazio e degli ascolti del suo programma Che tempo che fa, da quest'anno spostato su Rai2. A tal proposito, Cecchi Paone ha ammesso: "Per Fabio Fazio è una soddisfazione andare bene ovunque lo mettano."

CHE TEMPO Che Fa : Saviano - Sassoli e Turturro tra gli ospiti. Ci sono anche Simona Ventura e Floris : Roberto Saviano Terza puntata della stagione e nuovi ospiti per Fabio Fazio su Rai 2. Ecco chi ci sarà questa sera a Che Tempo Che Fa, sempre preceduto e seguito rispettivamente da Che Tempo Che Farà e Che Tempo Che Fa – Il Tavolo. Che Tempo Che Fa: gli ospiti della terza puntata di domenica 13 ottobre 2019 A Che Tempo Che Fa, in onda dalle 21.00 su Rai 2, ci sarà il Presidente del Parlamento Europeo David Maria Sassoli, per la prima ...

Guida Tv domenica 13 ottobre - Imma Tataranni - CHE TEMPO Che Fa e Non è la D’Urso : Guida Tv domenica 13 ottobre – Cosa c’è stasera in tv? Rai 1 ore 21:25 Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 1×04 Rai 2 ore 19:30 Che Tempo Che farà + ore 21 Che Tempo Che Fa Rai 3 ore 20:30 Il borgo dei borghi Canale 5 ore 21:15 Live non è la D’Urso Rete 4 ore 21:30 USS Indianapolis 1a Tv Italia 1 ore 21:20 Fast & Furious 8 La7 ore 20:35 Non è l’Arena Tv8 ore 21:00 Superbike GP Argentina + X Factor ...

Domenica 13 ottobre 2019 : ospiti Domenica In - Domenica Live - Live-Non è la d’Urso - CHE TEMPO che fa - Non è l’Arena : Domenica 13 ottobre 2019 ospiti in tv: Domenica In, Domenica Live, Live-Non è la d’Urso, Che tempo che fa, Non è l’Arena Una nuova giornata all’insegna del gossip e dello spettacolo quella di Domenica 13 ottobre 2019. Mara Venier e Barbara d’Urso, regine dei più famosi salottini televisivi, ospiteranno cantanti, attori e molti personaggi del […] L'articolo Domenica 13 ottobre 2019: ospiti Domenica In, Domenica Live, ...

Italia - Mancini : “L’Europeo manca da troppo tempo nella nostra baCHEca. Per domani ho un solo dubbio” : “Dobbiamo passare lo scoglio della Grecia e non sarà semplice. Ha cambiato allenatore e non sappiamo come giocherà, ma per noi non dovrà cambiare niente: dobbiamo vincere questa partita per noi molto importante. Il ballottaggio tra Bernardeschi e Barella? Sì, abbiamo un solo dubbio, è quello. L’obiettivo principale sono gli Europei, la prima competizione importante che avremo. Poi bisognerà vedere la squadra per i Mondiali in ...