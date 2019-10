Pallanuoto femminile | Serie A1 2019-2020 | vincono all’esordio Catania | Padova e Roma

Fonte : oasport

(Di sabato 5 ottobre 2019) Non ci sono grandi sorprese nella prima giornata dellaA1 di: vince il, che in casa supera per 11-7 Milano, mentre il big match di giornata va al, che batte il Rapallo per 13-10. Tra le big non delude la, che strapazza Trieste per 17-8. Esordio corsaro per il Verona, che passa per 7-11 in casa del Bogliasco, e per la Florentia, che supera in trasferta l’Ancona per 5-7. 1^ giornata – sabato 5 ottobre Bogliasco 1951-CSS Verona 7-11 Vela Nuoto Ancona-RN Florentia 5-7 L’Ekipe Orizzonte-Kally NC Milano 11-7 SISTrieste 17-8 Plebiscito PD-Rapallo13-10 Classifica Verona, Florentia,3 Bogliasco, Ancona, Milano, Trieste e Rapallo 0 roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro ...

sportface2016 : #Pallanuoto - I risultati della prima giornata di Serie A1 - dariodigennaro : ????? #SERIEA1 femminile ????? #pallanuoto 1a giornata ?? Bogliasco Bene-Css Verona 7-11 ?? Vela Ancona-RN Florentia… - PressFutura : #FuturaPress: #Pallanuoto, #SerieA1 femminile ai nastri di partenza: l'#EkipeOrizzonte difende il titolo di campion… -